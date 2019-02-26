2019-02-26T09:59:09+03:00
Общество

22-летняя ижевчанка заключила контракт с легендарной компанией «The Walt Disney»

Рисунки художницы используют в рекламных акциях
ЧЕТВЕРИКОВА Елизавета
Поделиться:
Сейчас Наталья учится на факультете журналистики в УдГУ. Девушка успешно идет на красный диплом. Фото: личный архивСейчас Наталья учится на факультете журналистики в УдГУ. Девушка успешно идет на красный диплом. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

Художница из Ижевска заключила контракт с «The Walt Disney Company*». Как получилось, что рисунки 22-летней Натальи Белослудцевой начали использовать в рекламных акциях легендарной компании, выяснила «Комсомолка».

РИСОВАЛА ОНА ГЕРОЕВ СЕРИАЛА

Девушка рисует с детства. Начинала с карандашей и угля, а в 14 лет ей подарили графический планшет. Тогда-то для нее и открылся целый мир новых возможностей.

На эту работу Наташу вдохновил фильм «Кристофер Робин» (6+)! Фото: личный архив

На эту работу Наташу вдохновил фильм «Кристофер Робин» (6+)! Фото: личный архив

- Одно время мне нравился американский фэнтези-сериал «Сумеречные охотники», я посвятила несколько своих работ персонажам и сценам оттуда, - рассказывает Наталья.

Готовые работы девушка выкладывала в Интернет. Талант Натальи не остался незамеченным.

- Мои рисунки заметили, оценили и фанаты сериала, актеры, съемочная команда и даже продюсеры. Некоторые мои работы висят в комнатах для читки сценария в Торонто и Лос-Анджелесе, а один из моих рисунков сценаристы даже подарили создателю сериала на день рождения в рамочке. Они выкладывали это в своем аккаунте в Twitter, - продолжает Наташа.

Рисовать Наталья научилась сама. Для своих работ девушка черпает вдохновение из литературы, кинематографа и всего искусства в целом. Фото: личный архив

Рисовать Наталья научилась сама. Для своих работ девушка черпает вдохновение из литературы, кинематографа и всего искусства в целом. Фото: личный архив

Но этим дело не ограничилось. Полтора года назад девушка получила сообщение в Instagram. Ей написали представители американского телеканала Freeform* (он входит в состав The Walt Disney Company. - Прим.ред.).

- Команда канала Freeform написала мне с их официального аккаунта: «Здравствуй! Мы абсолютно влюблены в твои фан-арты. Если тебе интересно, не могла бы ты послать нам свой e-mail, чтобы мы могли обсудить возможное сотрудничество? Спасибо!», - рассказывает Наталья. - Я раньше уже общалась с ними, поэтому не сомневалась, что это не розыгрыш, но, конечно, была сильно удивлена. Когда я получила от них электронное письмо, то вообще изумилась.

Создание одного рисунка может занять 30 минут, а другого - 3 дня: зависит от вдохновения. Фото: личный архив

Создание одного рисунка может занять 30 минут, а другого - 3 дня: зависит от вдохновения. Фото: личный архив

В письме команда канала Freeform предложила девушке подписать контракт, по которому она разрешает им использовать ее работы в своих рекламных цифровых и эфирных акциях или пресс-материалах канала.

- Да, они мои фан-арты не раз публиковали в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, но я никогда не думала, что мои работы могут настолько понравиться столь известному каналу, что они захотят широко их использовать. Трудно объяснить, что я тогда испытала… Радость, гордость, замешательство, да вообще весь спектр эмоций! Сразу поделилась с близкими друзьями и мамой. Они ответили, что ничуть не удивлены, и я просто себя недооцениваю,- смеется девушка.

Одна из работ Наташи - портрет Джеймса Т. Кирка, персонажа фильма StarTrek (12+)*. Фото: личный архив

Одна из работ Наташи - портрет Джеймса Т. Кирка, персонажа фильма StarTrek (12+)*. Фото: личный архив

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Сейчас Наталья рисует обложку музыкального альбома для популярного канадского актера, снимающегося в Голливуде. Два года назад она подарила ему его портрет в Instagram, и он восторженно поблагодарил девушку. Пару месяцев назад он сам ей написал.

- Сказал, что до сих пор находится под впечатлением от моей работы, - говорит Наталья. - Он долго думал и решил, что хочет, чтобы именно я создала обложку для его дебютного музыкального альбома.

Имени актера девушка пока не называет - релиз альбома (который состоится уже летом 2019 года) будет сюрпризом для его поклонников.

*Фриформ, Уолт Дисней Компани, Стар Трек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Рейд сотрудников ГИБДД в Ижевске выявил 30 пьяных водителей
Мошенника, который предлагал юридические услуги, задержали в Ижевске
Биатлонист из Удмуртии в составе сборной России поедет на Чемпионат мира
Фермеру, который допустил заражение домашних птиц гриппом в Удмуртии, вынесли приговор
В Ижевске снесут городскую больницу №2?
Проект Центра удмуртской культуры, который будет на месте театра Короленко в Ижевске, уже готов
Студентке из Ижевска сделали выговор за мат на лекции
Чтобы полностью решить проблему с затоплением Ижевска, необходимо 4-5 миллиардов рублей
Ижевчанин стал призером чемпионата мира по ледовому искусству
В Ижевске запустят инвестиционный проект по обновлению электротранспорта
Житель Удмуртии повредил автомобиль такси из-за отказа в поездке
Какие улицы Ижевска почистили в ночь с 25 на 26 февраля?
Февраль 2019 года оказался самым снежным месяцем за всю зиму в Удмуртии
На ижевском предприятии задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве
«Подручные средства - ведра и альпинистское снаряжение»: как школьники из Удмуртии строили самого высокого снеговика
Tele2 обеспечит LTE-покрытием 96% жителей Удмуртии
Республиканские зимние сельские игры в 2020 году пройдут в селе Завьялово
На 1 января 2019 года в Удмуртии число браков сократилось на 12%
Председатель гордумы Олег Гарин прокомментировал идею установки памятника Децлу в Ижевске
На улицы Ижевска вышел новый троллейбус с автономным ходом
На реконструкцию коллектора №26 в Ижевске необходимо более 1 миллиарда рублей
Ижевчанку, которая подозревается в мошенничестве с турпутевками, задержали сотрудники полиции
Прямая трансляция эфира с председателем гордумы на радио «Комсомольская правда»-Ижевск
Два автомобиля столкнулись на трассе в Ижевске
Улица Благодатная появится в Ижевске
У ижевчанки под предлогом снятия порчи украли деньги и ювелирные украшения
Уроженка Ижевска Алина Загитова тепло поздравила своего тренера с днем рождения
По делу взрыва дома на улице Удмуртской в Ижевске признали пострадавшими почти 460 человек
Новое здание построят на месте старого театра им. Короленко в Ижевске