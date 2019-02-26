22-летняя ижевчанка заключила контракт с легендарной компанией «The Walt Disney»

Художница из Ижевска заключила контракт с «The Walt Disney Company*». Как получилось, что рисунки 22-летней Натальи Белослудцевой начали использовать в рекламных акциях легендарной компании, выяснила «Комсомолка».

РИСОВАЛА ОНА ГЕРОЕВ СЕРИАЛА

Девушка рисует с детства. Начинала с карандашей и угля, а в 14 лет ей подарили графический планшет. Тогда-то для нее и открылся целый мир новых возможностей.

На эту работу Наташу вдохновил фильм «Кристофер Робин» (6+)! Фото: личный архив

- Одно время мне нравился американский фэнтези-сериал «Сумеречные охотники», я посвятила несколько своих работ персонажам и сценам оттуда, - рассказывает Наталья.

Готовые работы девушка выкладывала в Интернет. Талант Натальи не остался незамеченным.

- Мои рисунки заметили, оценили и фанаты сериала, актеры, съемочная команда и даже продюсеры. Некоторые мои работы висят в комнатах для читки сценария в Торонто и Лос-Анджелесе, а один из моих рисунков сценаристы даже подарили создателю сериала на день рождения в рамочке. Они выкладывали это в своем аккаунте в Twitter, - продолжает Наташа.

Рисовать Наталья научилась сама. Для своих работ девушка черпает вдохновение из литературы, кинематографа и всего искусства в целом. Фото: личный архив

Но этим дело не ограничилось. Полтора года назад девушка получила сообщение в Instagram. Ей написали представители американского телеканала Freeform* (он входит в состав The Walt Disney Company. - Прим.ред.).

- Команда канала Freeform написала мне с их официального аккаунта: «Здравствуй! Мы абсолютно влюблены в твои фан-арты. Если тебе интересно, не могла бы ты послать нам свой e-mail, чтобы мы могли обсудить возможное сотрудничество? Спасибо!», - рассказывает Наталья. - Я раньше уже общалась с ними, поэтому не сомневалась, что это не розыгрыш, но, конечно, была сильно удивлена. Когда я получила от них электронное письмо, то вообще изумилась.

Создание одного рисунка может занять 30 минут, а другого - 3 дня: зависит от вдохновения. Фото: личный архив

В письме команда канала Freeform предложила девушке подписать контракт, по которому она разрешает им использовать ее работы в своих рекламных цифровых и эфирных акциях или пресс-материалах канала.

- Да, они мои фан-арты не раз публиковали в своих аккаунтах в Instagram и Twitter, но я никогда не думала, что мои работы могут настолько понравиться столь известному каналу, что они захотят широко их использовать. Трудно объяснить, что я тогда испытала… Радость, гордость, замешательство, да вообще весь спектр эмоций! Сразу поделилась с близкими друзьями и мамой. Они ответили, что ничуть не удивлены, и я просто себя недооцениваю,- смеется девушка.

Одна из работ Наташи - портрет Джеймса Т. Кирка, персонажа фильма StarTrek (12+)*. Фото: личный архив

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ

Сейчас Наталья рисует обложку музыкального альбома для популярного канадского актера, снимающегося в Голливуде. Два года назад она подарила ему его портрет в Instagram, и он восторженно поблагодарил девушку. Пару месяцев назад он сам ей написал.

- Сказал, что до сих пор находится под впечатлением от моей работы, - говорит Наталья. - Он долго думал и решил, что хочет, чтобы именно я создала обложку для его дебютного музыкального альбома.

Имени актера девушка пока не называет - релиз альбома (который состоится уже летом 2019 года) будет сюрпризом для его поклонников.

*Фриформ, Уолт Дисней Компани, Стар Трек.