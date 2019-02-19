Игра в пейнтбол и полет в аэротрубе: что подарить на 23 февраля ижевчанину?

Подарить полет в аэротрубе (6+)

Ваш защитник в считанные секунды получит мощный заряд адреналина - труба имитирует свободное падение при прыжке с парашютом со скоростью до 260 км/ч. Но если на парашюте вы летите максимум минуту, то здесь по времени вас никто не ограничивает!

Аэротруба SkyFly полностью безопасна: внутри во время полета будет находиться опытный инструктор, который, при необходимости, корректирует движения.

Ограничение по весу 120 кг!

Обязательно возьмите с собой паспорт. Дети до 18 лет допускаются только с родителями.

Где: yл. Орджоникидзе, 1Б

Запись по тел. +7 (3412) 99-88-80

Время: 10:00-22:00, без выходных

Цена: от 1000 руб. за 2 минуты

Сайт: izhevsk.myskyfly.ru

Сводить в Дом страха (16+)

Это реально страшный аттракцион, а, значит, он точно понравится вашему мужчине! Они же так любят пощекотать себе нервишки. Атмосфера в Доме страха, как в самых настоящих ужастиках, - ты как будто попадаешь в кино.

Где: ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142 (1 этаж, проход через батуты)

Запись обязательна по тел. 8-982-832-94-32

Когда: в будни 12:00-20:00, в выходные и праздничные дни 10:30-20:00.

Цена: 250 руб.

«ВКонтакте»: vk.com/misterium18

Позаботиться о его теле (6+)

Студии заботы о теле «Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы» предлагают на выбор несколько видов SPA-услуг. Мужчинам могут «промять все мышцы» или предложить расслабляющую программу. К праздникам есть подарочные сертификаты, в том числе на специальные программы «Для двоих».

Где: пер. Северный, 52; ул. Свободы, 173 (1 этаж)

Тел. 8-922-508-99-11 (Viber/WhatsApp)

Цена: от 590 руб.

Инстаграм: instagram.com/relsy_relsy/

«ВКонтакте»: vk.com/relsy_relsy

Заняться дайвингом (12+)

Подарите своему любимому сертификат на пробное погружение с аквалангом. Этот подарок запомнится надолго, а может быть, станет для него новым увлечением. Памятные фотографии под водой сделают абсолютно бесплатно!

Где: Дворец спорта, ул. Советская, 35

Запись по тел. 8-909-714-08-23 (Viber/WhatsApp/Telegram)

Когда: каждый день с 21:00

Цена: 2000 руб./чел. (для двоих 3600 руб.)

Инстаграм: www.instagram.com/izhdive/

Пройти хоррор-квест-перформанс (16+)

Квесты «Зло» и «Кукловод» - это 60 или 80 минут мрака и ужаса, полное взаимодействие актеров с игроками, минимум загадок, максимум экшена, а еще ужасающая атмосфера, всплеск эмоций и адреналина.

Где: ТЦ «Алые паруса», ул. Кирова, 142 (1 этаж, проход через батуты)

Запись обязательна по тел. 8-982-832-94-32

Когда: в будни 12:00-20:00, в выходные и праздничные дни 10:30-20:00.

Цена: за группу из 4 человек - пт, выходные, праздники до 18:00 - 3000 руб., после 18:00 - 3500 руб., в любой день с 21:00 - 4000 руб. За каждого следующего человека доплата 500 руб.

«ВКонтакте»: vk.com/misterium18

Поиграть в пейтбол или лазертаг

Пострелять, побегать, победить соперника - это все в крови у мужчин. А в этом клубе еще и 4 площадки с искусственным рельефом и различными препятствиями. Приятный бонус - теплые раздевалки, домики и беседки.

Где: Пейнтбольный клуб «Логово», ул. Кирова, 8 (парк им. Кирова)

Телефон: (3412) 64-33-00, 8-950-828-13-58

Цена: 22, 23 февраля прокат оборудования для игры в пейнтбол - 400 руб., игра в лазертаг - 400 руб./с чел.

Возраст: от 14 лет