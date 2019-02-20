Утро в Ижевске: школьник, упавший с крыльца, огромные сугробы во дворах города и увольнение начальника управления благоустройства и транспорта

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 20 февраля, среда. В городе сегодня будет небольшая облачность, без осадков. Днем до -9 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

-На трассе Удмуртии столкнулись два автомобиля

- Игра в пейнтбол и полет в аэротрубе: что подарить на 23 февраля ижевчанину?

-ИПОПАТ решил запустить дополнительные автобусы по маршруту №6

-Елизавета Туктамышева поборется за место на Чемпионате мира.

- Что делать жителям Удмуртии, если пришли квитанции без строчки «обращение с ТКО»?

-Фигуристка Алина Загитова подумала над сменой имиджа.

-На протяжении трех дней нет известий о 14-летнем Степане Кушаеве. Молодой человек пропал в Можге. Как сейчас проходят поиски ребенка.

-В Удмуртии расследуют двойное убийство. Что известно на данный момент.

Далее с подробностями:

8-летний ижевчанин повредил позвоночник, играя на школьном крыльце

Фото: Сергей Грачев

30 января второклассник Арсений Бабайлов как обычно шел в школу. Походя к зданию, мальчик увидел, что на крыльце играют и катаются ребята (продолжение).

Кто должен вывозить снег со дворов Ижевска?

Фото: Мария Хафизова

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев планирует внести изменения в правила благоустройства (продолжение).

Начальника управления благоустройства и транспорта Ижевска освободили от должности

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В Ижевске глава города Олег Бекмеметьев освободил от должности начальника управления благоустройства и транспорта Александра Килина (продолжение).