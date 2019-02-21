Утро в Ижевске: маленькая квартира Загитовой, спасение из затопленного автомобиля и суп со «щупальцами»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 февраля, четверг. В городе сегодня будет небольшой снег, на дорогах гололед. Днем до -1...-3 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- В Удмуртии спасли мужчину, который сидел на крыше затопленного автомобиля
- Неизвестные сломали несколько ледовых скульптур у Михаило-Архангельского собора в Ижевске
- Samsung официально показал новый гнущийся смартфон Galaxy Fold
- Почти неделю в Удмуртии не могут найти 14-летнего молодого человека
- Татьяна Тарасова пояснила, почему Алина Загитова живет в очень скромной квартире
- Роберт Богданов станет временным начальником УБиТ в Ижевске
- Новые тарифы начали действовать в Ижевске на электронный проездной ИПОПАТ
Далее с подробностями:
Новый демографический пакет
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В своем ежегодном Послании Владимир Путин предложил целый пакет мер по поддержке семей. Они включают в себя расширение выплат на рождение первого ребенка, повышение пособий на детей-инвалидов, снижение налоговой нагрузки и погашение части ипотечных кредитов для многодетных семей. Демограф Владимир Тимаков в комментарии «КП» рассказал, как это скажется на рождаемости в нашей стране (подробности).
Суп со «щупальцами»
Фото: соцсети
Ученики средней школы города Юргамыш в Курганской области выложили в социальные сети фотографию супа, который им предложили съесть на обед. Вместо мяса в тарелке оказалась непонятная субстанция, похожая на ежа: на куске толстой кожи — отростки-щупальца. Словом, выглядит все отвратительно. Что же им дали на обед?
Скобы раздора
Скобы раздора
Жители двух ижевских многоэтажек больше полугода спорят из-за установленных между домами ограждений. Скобы, которыми жители дома №10 по улице Дзержинского оградили территорию, не на шутку разозлили жителей соседней девятиэтажки (подробности).
«Мужское воспитание»!
Мужское воспитание
«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»! Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU
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