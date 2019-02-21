2019-02-21T06:46:00+03:00
Общество

Утро в Ижевске: маленькая квартира Загитовой, спасение из затопленного автомобиля и суп со «щупальцами»

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 21 февраля, четверг. В городе сегодня будет небольшой снег, на дорогах гололед. Днем до -1...-3 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Удмуртии спасли мужчину, который сидел на крыше затопленного автомобиля

- Неизвестные сломали несколько ледовых скульптур у Михаило-Архангельского собора в Ижевске

- Samsung официально показал новый гнущийся смартфон Galaxy Fold

- Почти неделю в Удмуртии не могут найти 14-летнего молодого человека

- Татьяна Тарасова пояснила, почему Алина Загитова живет в очень скромной квартире

- Роберт Богданов станет временным начальником УБиТ в Ижевске

- Новые тарифы начали действовать в Ижевске на электронный проездной ИПОПАТ

Далее с подробностями:

Новый демографический пакет

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В своем ежегодном Послании Владимир Путин предложил целый пакет мер по поддержке семей. Они включают в себя расширение выплат на рождение первого ребенка, повышение пособий на детей-инвалидов, снижение налоговой нагрузки и погашение части ипотечных кредитов для многодетных семей. Демограф Владимир Тимаков в комментарии «КП» рассказал, как это скажется на рождаемости в нашей стране (подробности).

Суп со «щупальцами»

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Ученики средней школы города Юргамыш в Курганской области выложили в социальные сети фотографию супа, который им предложили съесть на обед. Вместо мяса в тарелке оказалась непонятная субстанция, похожая на ежа: на куске толстой кожи — отростки-щупальца. Словом, выглядит все отвратительно. Что же им дали на обед?

Скобы раздора

Скобы раздора

Скобы раздора

Жители двух ижевских многоэтажек больше полугода спорят из-за установленных между домами ограждений. Скобы, которыми жители дома №10 по улице Дзержинского оградили территорию, не на шутку разозлили жителей соседней девятиэтажки (подробности).

«Мужское воспитание»!

Мужское воспитание

Мужское воспитание

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускает конкурс «Мужское воспитание»! Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите, как можно больше голосов и получите призы (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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