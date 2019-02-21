Дерзость и молодость: панк-группа F.P.G отметила 20-летие концертом в Ижевске

Настоящий праздник для ижевских любителей русского панк-рока устроила нижегородская группа F.P.G (Fair Play Gang). В рамках гастрольного тура «XX-тур» на сцене паба «Пинта» музыканты отыграли концерт в честь своего 20-летия.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Вечером в пятницу поклонники команды стягивались в предвкушении настоящего шоу. Мужчины и женщины разных возрастов в фирменных футболках со слоганом «Дерзость и молодость» (название одной из песен группы) неспешно наполняли зал и окружали сцену. Всё изменилось с выходом музыкантов на сцену «Думай», «Племя», «Стремиться», «Алкоголь», «Потерял»…

Фото: Ильяс Бекмансуров

В течение почти двух часов ребята из F.P.G разрывали зал как проверенными временем хитами, так и новыми песнями со свежего альбома #новоестароезлое. Ижевский зритель отвечал равноценно, подпевая артистам слово в слово, прыгая с фирменной рокерской «козой» под гитарные рифы и звуки трубы, сходясь в обязательном слэме.

Фото: Ильяс Бекмансуров

- В первый раз F.P.G услышал по «Нашему радио» несколько лет назад и как-то сразу «подсел». Но вживую, конечно, никакого сравнения. Весь драйв, вся энергия парней, звук, свет – эмоции переполняют. Теперь жду лета, когда ребята выступят на «Улетае», - поделился впечатлениями от концерта ижевчанин Роман.

Фото: Ильяс Бекмансуров

Судя по отдаче и настрою музыкантов, им выступление в Ижевске понравилось не меньше, чем их публике.

- Спасибо, офигенно, - кратко, но ёмко завершил концерт фронтмен группы Антон «Пух» Павлов.

Фото: Ильяс Бекмансуров

В следующий раз F.P.G выступит в июле 2019 года на сцене трехдневного рок-фестиваля «Улетай» в Сарапульском районе.