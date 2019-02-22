Механика проекта «Учись на 5!» - 2019

Организатор акции – ООО фирма «Ариго»

Сроки проведения – с 25 февраля по 21 апреля 2019 г.

Участники акции: конкурс проводится среди учащихся 5-8 классов г. Ижевска

Конкурс проводится в двух форматах:

1. Оф-лайн формат:

1.1. Чтобы стать участником акции, необходимо получить пятерку по любому предмету.

1.2. Заполнить купон. Купон можно получить в следующих местах:

- в школе у классного руководителя. Ему выдается только 1 стартовый купон за все время проведения акции. Этот купон учитель выдает ученикам в день старта акции – 25 февраля 2018 года.

- вырезать из газеты «Комсомольская правда»

- вырезать из газеты «ЯСНО!»

- получить в магазинах Корпорации «Центр»

1.3. В купоне указать следующие данные:

- Ф.И.О.

- № школы, класс

- предмет, за который получена «пятерка»

1.4. Опустить купон в ящик:

- в школе. Организатор имеет право приостановить сбор купонов, если ящик, стоящий в школе, переполнен.

- в магазинах Корпорации «Центр» (ул Ворошилова, дом 53; ул. 10 лет Октября, дом 17; ул. Ленина, дом 138, ТЦ «КИТ»; ул. Петрова, дом 29, ТРК «Петровский»; ул. Клубная, дом 37; ул. Пушкинская, дом 130, ТЦ «Пушкинский»; Широкий переулок, дом 53, ТЦ «Сигма»)

1.10 Купоны, собранные в течение двух недель участвуют в промежуточном розыгрыше

1.11 Победители промежуточных розыгрышей определяются случайным образом, путем вытягивания купонов из барабана. Больше пятерок – больше купонов и больше шансов на выигрыш.

1.12 Промежуточные розыгрыши проводятся в заочной форме: ведущий вытягивает купоны из барабана, режиссер снимает весь процесс розыгрыша на камеру.

1.13. За один промежуточный розыгрыш определяется 4 победителя. После проведения розыгрыша из барабана удаляются купоны и в следующем розыгрыше участвуют новые купоны.

1.13. За один розыгрыш конкурсант может выиграть только один раз.

1.14. Все выигравшие купоны участвуют в финальном розыгрыше

1.15. Результаты розыгрышей будут выложены на сайте izh.kp.ru не позднее 2х дней с даты самого розыгрыша. Результаты будут выложены в виде видеозаписи процесса розыгрыша, а также в текстовой форме.

1.16. Все победители будут уведомлены по номеру телефона, указанному на выигрышном купоне. В случае, если победитель не возьмет трубку с третьего звонка, то приз остается в призовом фонде ООО фирма «Ариго» для следующих розыгрышей.

1.17. Приз необходимо получить по адресу: ул. Авангардная 4б, по будням с 09 до 18 часов. При получении приза необходимо обязательно предъявить дневник с оценкой по тому предмету, который указан в выигрышном купоне. В противном случае приз остается в призовом фонде ООО фирма «Ариго» для следующих розыгрышей.

1.18. Даты промежуточных розыгрышей:

- 9 марта

- 23 марта

- 6 апреля

Место проведения: магазин Корпорация «Центр», в ТЦ «Кит», ул. Ленина, 138

Время проведения: с 08.00 до 09.00

1.18. Призовой фонд промежуточных розыгрышей:

Сертификаты – 12 шт

Очки виртуальной реальности - 3 шт.

Проводные наушники - 3 шт.

Колонки для компьютера – 3 шт

Геймпад - 3 шт.

1.19. Финальный розыгрыш состоится с 13.00 21 апреля 2019 года в ТРК «Петровский» на «часах», ул. Петрова, 29, минус 1 этаж.

1.20 Призовой фонд финального розыгрыша:

3 место: беспроводные наушники - 1 шт.

2 место: смартфон - 1 шт.

1 место: ноутбук - 1 шт.

2. Он-лайн-формат:

2.1. С 25 февраля по 16 апреля 2019 года на сайте izh.kp.ru проводится интернет-голосование в трех номинациях «Лучший класс», «Лучший классный руководитель», «Лучшая школа».

2.2. Чтобы стать участником голосования, необходимо отправить заявку через специальный раздел конкурса на сайте izh.kp.ru или по почте 5@kp.mgcentr.ru. К заявке нужно приложить фото класса, школы или классного руководителя.

2.3. Накрутка голосов запрещена. Голоса, полученные при помощи специальных программ, приложений или сервисов накрутки, не будут учитываться при подведении итогов голосования.

2.4. Чтобы проголосовать за участника, необходимо авторизоваться, используя одну из пяти социальных сетей. С одного аккаунта можно проголосовать только за одного участника в каждой номинации.

2.5. Основной критерий оценки – количество голосов, полученных в ходе голосования за класс, классного руководителя, школу.

2.6. Срок голосования за фотографии: с 25 февраля по 16 апреля 2019 года.

2.7. Победители будут определены на финальном розыгрыше 21 апреля 2018 года.

2.8. По итогам голосования на сайте определятся:

Лучший класс – 3 места

Лучший классный руководитель – 3 места

Лучшая школа – 3 места

2.10 Призовой фонд:

Номинация «Лучший класс»

3 место: книжная коллекция от «Комсомольской правды»

2 место: книжная коллекция от «Комсомольской правды» и музыкальный центр – 1 шт.

1 место: книжная коллекция от «Комсомольской правды» и путевка в Казанский аквапарк «Ривьера» на 25 человек и 4 взрослых сопровождающих. Оплачиваются только входные билеты. Трансфер и проживание за счет победителей.

Номинация «Лучшая школа»

3 место: книжная коллекция от «Комсомольской правды» и принтер – 1 шт.

2 место: книжная коллекция от «Комсомольской правды» и Smart-телевизор -1 шт.

1 место: книжная коллекция от «Комсомольской правды» и кондиционер – 1 шт.

Номинация «Лучший классный руководитель»

3 место: сертификат на 1000 руб. покупки в магазин партнера акции – 1 шт.

2 место: сертификат на 5000 руб. покупки в магазин партнера акции – 1 шт.

1 место: сертификат на 10000 руб. покупки в магазин партнера акции – 1 шт.

3. Особые положения розыгрыша:

3.1. Ответственность за уплату налогов на полученные призы несут победители.

3.2. Денежный эквивалент стоимости призов не выплачивается.

3.3. Факт участия в конкурсе означает, что участники и их законные представители соглашаются с тем, что их имена, фамилии, фотографии и иные материалы о них могут быть использованы организатором и/или рекламными агентствами в рекламных целях без уплаты какого-либо вознаграждения участникам.

3.4. Факт участия в конкурсе означает, что участники и их законные представители соглашаются на обработку и хранение персональных данных своих и несовершеннолетних участников.

3.5. В акции не могут принимать участие Организаторы проекта, их родственники и другие аффилированные лица.

3.6. Претензии относительно качества призов и предоставленным по ним услуг должны предъявляться непосредственно производителю этих товаров/услуг. Организатор не несет ответственности за любые повреждения или ненадлежащее качество исполнения услуг, возникшие после передачи приза победителю.

3.7. Внешний вид призов может отличаться от их изображения в рекламных материалах.

3.8. Организатор оставляет за собой право публиковать дополнительную информацию о розыгрыше. Обновленная информация своевременно размещается на сайте kp.ru

3.9. Факт участия в конкурсе означает ознакомление и полное согласие участников с правилами розыгрыша

3.10 Организаторы проекта оставляют за собой право меня условия без предварительного уведомления участников проекта.