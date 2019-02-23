2019-02-23T18:05:49+03:00
Общество

Как в Ижевске борются со снегом?

В городе ввели режим повышенной готовности
Валерия ШАНЬГИНА
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23 февраля в Ижевске ввели режим повышенной готовности из-за аномальных снегопадов. С начала сезона только в столице Удмуртии выпало 25 миллионов кубических метров снега, на 5 миллионов больше, чем в прошлом году.

- Максимальный акцент на дворовых территориях и межквартальных проездах. С магистральными улицами мы на твердую «тройку» справляемся. За межквартальные проезды и дворы надо ставить «неуд». Дворы должны быть чистые! Не должно быть никаких преград для проезда Регоператора, пожарных и МЧС, карет скорой помощи, - заявил глава Ижевска Олег Бекмеметьев утром 23 февраля.

На очистку города от последствий снегопада вывели 97 единиц спецтехники и привлекли технику крупных промышленных предприятий Ижевска. Так, на перекрестке улиц Ленина и Воровского работали 3 трактора. Снег с улиц превращался в горы.

- Сначала соберем снег в кучу, а потом решим, что с ним делать. Наверное, вывезем за дом. Самое главное - очистить парковку, - отметили дорожники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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