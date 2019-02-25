Утро в Ижевске: качество уборки снега, смертельная авария в выходные и флэшмоб к празднику

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 25 февраля, понедельник. В городе сегодня будет небольшой снег.. Днем -6...-8 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Молодец! Александр Поварницын из Удмуртии поедет на Чемпионат мира по биатлону

-Ижевчанин держит дома семь ездовых собак! Валентин Рудин рассказал, как настоящие северные псы проверяют его на прочность

-Житель Ижевска не сможет работать с детьми 10 лет из-за интимной переписки с ребенком

-Администрация Ижевска говорит, что восстановили отопление домам в Ленинском районе. Напомним, там произошел порыв трубопровода

-Новое здание поликлиники №4 в Ленинском районе Ижевска откроется для пациентов в конце марта. «Комсомолка» побывала внутри здания и узнала, чем оснастят новое учреждение

-В Удмуртии продолжают искать 14-летнего подростка. Вероятно, парень ушел из дома, обидевшись на семью

-В Красноярском крае фельдшер унизила и обозвала больную диабетом пациентку пьяной

-Отец погибшей от истощения трехлетней девочки: «Я хотел забрать дочь, но мне ее не отдали»

Далее с подробностями:

УБОРКА СНЕГА

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

В воскресенье, 24 февраля, глава Ижевска Олег Бекмеметьев проехал по городу, чтобы проверить, как управляющие компании отрабатывают обращения граждан в части уборки снега (продолжение)

ФЛЭШМОБ

Фото: скриншот видео

В пятницу, 22 февраля, на парковке торгового центра по улице Орджоникидзе в Ижевске прошел большой флэшмоб, который посвящен Дню защитника отечества и 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова (продолжение)

АВАРИЯ

Фото: ИГГС

Смертельное ДТП произошло сегодня, 23 февраля, около 08:16 на трассе «Елабуга—Пермь» (продолжение)

КОНКУРС

Фото: Архив

«Комсомолка» и «Промсвязьбанк» запускают конкурс «Мужское воспитание»! Пришлите фото с самым лучшим папой, соберите как можно больше голосов и получите призы (подробности).