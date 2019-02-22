Утро в Ижевске: современная техника в новой больнице, суперлуние над городом и неучтенные доходы россиян

Доброе утро, Ижевск! На календаре 22 февраля, пятница. За окном пасмурно и снежно. Снегопады сегодня будут весь день, а температура воздуха сохранится на отметках -1..-3 градуса. Ветер юго-восточный, 2-4 м/с с сильными порывами.

«Комсомолка» желает продуктивной пятницы, а пока вы настраиваетесь на рабочий день, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня:

- В предпраздничный день в Ижевске изменится движение трамваев (подробнее)

- Под Ижевском бешеная собака покусала трех человек, в том числе двух детей (подробнее)

- «Техника не заходит на базы»: глава Ижевска попросил не затягивать с уборкой снега (подробнее)

- В ночь с 19 на 20 февраля жители Ижевска могли наблюдать суперлуние (подробнее)

- В Ижевске будет ездить модернизированный троллейбус (подробнее)

- Экс-начальнику УБиТ Ижевска вынесли приговор (подробнее)

Далее с подробностями:

СОВРЕМЕННАЯ МЕДТЕХНИКА, ВИДЕОКАМЕРЫ И РАЗДЕЛЬНЫЕ ВХОДЫ

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Вот уже несколько лет в Ленинском районе ведутся работы по строительству нового здания четвертой городской поликлиники. Открытия, запланированного на конец марта, ждут все: и врачи, и пациенты. За несколько недель до торжественного события «Комсомолка» побывала внутри новой больницы. Чем удивит эта поликлиника? (подробнее)

«МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ МОИ ПЕСНИ ПЕЛИ СТАДИОНЫ»

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16 февраля на ТНТ показали первый выпуск второго сезона популярного шоу «Песни» (16+). Участие в выпуске принял и 23-летний ижевчанин Дмитрий Пермяков, который получил одобрение членов жюри и прошел в следующий этап. В интервью «Комсомолке» он рассказал, что думает об этом проекте и с какого возраста начал заниматься музыкой. (подробнее)

ДЕРЗОСТЬ И МОЛОДОСТЬ

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Настоящий праздник для ижевских любителей русского панк-рока устроила нижегородская группа F.P.G (Fair Play Gang). В рамках гастрольного тура «XX-тур» на сцене паба «Пинта» музыканты отыграли концерт в честь своего 20-летия. Если вам не удалось посетить концерт, читайте наш репортаж. (подробнее)

ОТПРАВЛЯЕМСЯ ПО НОВОСТРОЙКАМ!

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16 февраля ижевчане отправились в первый в этом году тур по новостройкам от «Комсомольской правды». От Дворца Главы Удмуртии на строительные площадки города выехал не один, а два автобуса: в общей сложности участие в экскурсии приняли 80 человек. Однако, несмотря на это, всех желающих взять в тур мы не смогли. Поэтому подготовили виртуальное путешествие по тем строительным площадкам, которые посетили. (подробнее)

«ТАМ ТВОРИЛСЯ КОШМАР»

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«14 сентября, 2008 год. В России была глубокая ночь, через 45 минут «Боинг – 737» должен был совершить посадку в аэропорту города Перми. На борту находились 82 пассажира, в основном – россияне». Так начинается фильм-расследование «Смертельные границы», который сняли авторы сериала «Расследование авиакатастроф». 21 февраля его показали на канале National Geographic. (подробнее)

ЧЕРНЫЕ ЗАРПЛАТЫ И КРИМИНАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ

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В Росстате сообщили, из чего состоят доходы россиян. Большая часть (41,4%) – это зарплата, на втором месте (19,6%) – пенсии. Есть еще прибыль от бизнеса и собственности… И 26% доходов населения – каждый четвертый рубль – в буквально смысле, взялись непонятно откуда. Эти деньги нигде не учтены. Об их существовании известно из одного источника: общей суммы расходов граждан. «Комсомолка» составила рейтинг по неучтенным доходам. (подробнее)