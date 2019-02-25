2019-02-25T09:26:01+03:00
Общество

«Учись на 5»-2019: ижевские школьники смогут выиграть призы за «пятерки»

«Комсомольская правда» запустила новый сезон популярного школьного проекта
Анастасия Волкова
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25 февраля в Ижевске стартовал новый сезон популярного школьного проекта от «Комсомольской правды» «Учись на 5!». Принять в нем участие смогут ученики 5-8 классов, которые за свои честно заработанные «пятерки» смогут получить классные призы!

В период с 25 февраля по 18 апреля нужно получать отличные оценки, заполнять специальные купоны и опускать их в ящики, которые установлены в школах и магазинах Корпорации «Центр». В купонах обязательно должны быть указаны ФИО ученика, класс, номер школы и предмет, за который получена оценка.

Во время проведения проекта мы случайным образом определим 12 промежуточных победителей, которые получат геймпады, проводные наушники, колонки для компьютера, сертификаты в Корпорацию «Центр» и очки виртуальной реальности. Результаты будут выложены на сайте не позднее 2 дней с самого розыгрыша. Подарки за «пятерки» можно получить по адресу: г.Ижевск, ул.Авангардная, 4Б.

Финальный розыгрыш состоится 21 апреля, где ученики в онлайн-режиме смогут получить беспроводные наушники, смартфон и ноутбук!

Напомним, что в прошлом году за период проведения проекта «Учись на 5!» мы получили более 10 тысяч купонов от учеников 5-8 классов. Все эти «пятерки» боролись за главные призы.

Важно! В этом году все розыгрыши пройдут в заочной форме. Это значит, что весь процесс розыгрыша будет снять на видеокамеру и выложен на сайте izh.kp.ru (18+) не позднее 2 дней с даты проведения самого розыгрыша. Все победители будут оповещены с помощью телефонного звонка, указанного на выигрышном купоне, сразу после розыгрыша. Призы необходимо получить по адресу: ул. Авангардная, 4Б. Не забудьте прихватить дневник - по нему мы проверим достоверность оценок. За один розыгрыш конкурсант может выиграть только один раз. Количество купонов от одного ученика не ограничено. Подробное положение акции смотрите ниже.

Уже второй год подряд генеральным спонсором проекта «Учись на 5» становится Корпорация «Центр», которая для участников конкурса подготовила еще один подарок: скидку до 30% на покупку товаров для школьников: смартфоны, ноутбуки, игровые приставки, наушники и многое другое. Для этого необходимо зайти на сайт, где появится специальный промокод, который покажет вашу скидку. Его необходимо ввести при покупке.

Где взять купоны?

- Попросить у классного руководителя – в школах-участницах проекта будет выдан стартовый купон;

- Вырезать из газеты «Комсомольская правда» и «ЯСНО!».

Дополнительные купоны ученик может получить и в «Корпорации «Центр», предъявив дневник с пятерками. Эти купоны нужно заполнить и опустить в ящик прямо в магазине.

Но и это еще не все! С 25 февраля по 16 апреля на сайте izh.kp.ru проводится интернет-версия конкурса. Победители будут определены в трех номинациях «Лучший класс», «Лучший классный руководитель», «Лучшая школа». Чтобы стать участником, необходимо отправить заявку через специальный раздел конкурса на нашем сайте.

К заявке необходимо приложить фото класса, школы или классного руководителя. Ну а дальше-голосовать и привлекать к голосованию своих одноклассников и коллег. Победители будут определены по числу голосов и озвучены на финальном розыгрыше. В онлайн-варианте конкурса разыгрываются не менее крутые призы: книжные коллекции от «Комсомольской правды», кондиционер, путевка в аквапарк «Ривьера», смарт-телевизор, музыкальный центр и сертификаты на покупки от корпорации «Центр».

В прошлом году участие в проекте приняли около 60 школ, 50 классов и 100 учителей, которые получили призы на финальном розыгрыше.

Подробности акции здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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