2019-02-26T06:45:40+03:00
Общество

Утро в Ижевске: ситуация с паводком, новые факты в деле Александра Копытова и троллейбус с автономным ходом

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 26 февраля, вторник. В городе сегодня будет облачно, временами снег. Днем до -8 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

На реконструкцию коллектора №26 в Ижевске необходимо более 1 миллиарда рублей (подробнее)

Улица Благодатная появится в Ижевске (подробнее)

Новое здание построят на месте старого театра им. Короленко в Ижевске (подробнее)

Танцор из Ижевска выступил на мировом фестивале во Франции (подробнее)

Далее с подробностями:

ЖДАТЬ ЛИ ПАВОДКА?

Начало марта ожидается солнечным - так, по данным синоптиков уже к 10 числу возможно потепление до +1 градуса. Это значит, что совсем скоро Ижевск вновь столкнется с паводком. Готов ли к нему город? (подробнее)

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

ВЗРЫВ ГАЗА В ИЖЕВСКЕ

25 февраля в Верховном суде Удмуртии началась стадия судебных прений по уголовному делу Александра Копытова. Он обвиняется во взрыве на Удмуртской, 261. Напомним, что в ноябре 2017 года из-за обрушения дома погибли 7 человек. Десятки - на много недель остались без крова. Журналист «Комсомолки» побывал на судебном заседании и выяснил новые подробности тех страшных событий (подробнее)

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

НОВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС

В Ижевске начал курсировать новый троллейбус с автономным ходом. 25 и 26 февраля он будет ездить по маршруту №1 (Центр - ул. Пушкинская - ул. Удмуртская - Воткинское шоссе). Новый троллейбус - это усовершенствованная модель 2018 года, которая сочетает в себе характеристики троллейбуса и автобуса, то есть работает на электрической тяге, но может ездить как от контактной сети, так и автономно (подробнее)

Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»

ИСТОЧНИК KP.RU

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