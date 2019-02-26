Начальник ижевской полиции Фато Мгои: «Когда собираемся семьей, любим петь народные песни»

Быть руководителем ижевской полиции – большая ответственность. Необходимо следить за обстановкой в столице Удмуртии, искоренять преступность и отвечать на обращения жителей. Недавно на этот непростой пост назначили Фато Мгои, который ранее был начальником межмуниципального отдела МВД России «Воткинский». «Комсомолка» познакомилась с Фато Бинбашовичем.

СОН ПО ПЯТЬ ЧАСОВ

Фото: Диля Ахмадишина

Фато Бинбашович еще с детства мечтал стать сыщиком. Поэтому по выбору профессии и не возникало вопросов. Он окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД РФ, обучился в Юридическом институте МВД России. По распределению службу начал в Завьялово. В целом, он уже 30 лет на оперативной работе!

- Помню, в марте 1995 года мы получили сообщение, что в одном из кооперативов нашли два трупа с огнестрельными ранениями. Выехали на место, и тут вновь поступает звонок – еще один «криминальный» труп на обочине дороги. И в этот же день в багажнике автомобиля нашли еще одно тело! Четыре убийства за день! Конечно, все они были раскрыты в кратчайшие сроки, - рассказал руководитель Управления.

Когда выпадает немного свободного времени, Фато Бинбашович играет в футбол и русский бильярд.

- Вот только сейчас я приезжаю домой около 21.00-22.00, а просыпаюсь уже в 4 утра. В пять утра я на работе. Поэтому свободного времени совсем нет, - делится начальник Управления.

ЗВЕЗДНАЯ СЕМЬЯ

Фото: Диля Ахмадишина

А как же семья при таком графике работы? Семья у Фато Бинбашовича есть и даже очень большая и дружная. У него четыре брата и четыре сестры! Например, Приск Мгои сейчас работает руководителем Агентства печати и массовых коммуникаций Удмуртии.

- Дочь Аурика занимается пением, как вы знаете (она была участницей популярного шоу «Голос». - Прим. ред.). Когда собираемся всей семьей, любим петь народные песни. Особенно прошу исполнить Аурику песню Михаила Круга «Приходите в мой дом». Сам я не пою, к счастью или к сожалению, слуха нет, - делится Фато Бинбашович.

А его сын выучился на факультете иностранных языков и около двух лет учился в Сеуле. Сейчас перебрался в Ижевск.

А ЧТО С ПРЕСТУПНОСТЬЮ?

По словам нового руководителя УМВД России по городу Ижевску Фато Мгои, по сравнению с январем 2018 года, в январе этого года число зарегистрированных преступлений немного выросло.

- Есть проблемы, будем их сейчас решать. Кроме того, предстоит решить кадровый вопрос - с 1 января 2019 года была проведена реорганизация - полномочия отдела полиции по Индустриальному району передали в Управление. Поэтому необходимо сохранить кадры. Если смотреть в целом, то еще из первоочередных целей - защита граждан и обеспечение их безопасности, - сообщил Фато Мгои во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+).

Если говорить конкретнее, то увеличивается количество мошенничеств – «ваш родственник попал в ДТП», кражи через сайты объявлений, только в 2018 году было зарегистрировано 359 краж с банковских карт. Зачастую кражи происходят в связи с доверчивостью и беспечностью граждан, передающих реквизиты своих банковских карт неизвестным, звонящим по телефону и представляющимся работниками банков. При этом, такая проблема есть не только в Удмуртии, но и по всей России и даже в Западной Европе.

- Да, такие преступления раскрываются, но это очень трудоемкая работа. Было и такое, что наши сотрудники даже с Сахалина доставляли подозреваемых, - отметил Фато Мгои.

КСТАТИ!

Полную запись эфира вы можете послушать по ссылке.

ДОСЬЕ «КП»

Мгои Фато Бинбашович

Родился 5 октября 1965 года.

В 1991 году окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД РФ, в 1995 - Ижевский филиал Юридического института МВД РФ.

Службу в органах внутренних дел начал в 1990 в должности милиционера ППС ОВД Завьяловского райисполкома УАССР.

1991 г. - оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского райисполкома УР

1991-1992 гг. - оперуполномоченный по делам несовершеннолетних ОВД Завьяловского райисполкома

1992-1997 гг. - старший оперуполномоченный отделения уголовного розыска ОВД Завьяловского райисполкома

1997-1997 гг. - заместитель начальника отделения уголовного розыска КМ ОВД Завьяловского района УР

1997-2004 гг. - заместитель начальника ОВД Завьяловского района - начальник милиции общественной безопасности

2004-2009 гг. - заместитель начальника ОРЧ-1 КМ МВД по УР - начальник отдела по расследованию неочевидных и вызвавших общественный резонанс убийств

2009-2010 гг. - заместитель начальника ОРЧ № 2 КМ МВД по УР

2010-2011 гг. - заместитель начальника ОРЧ №1 КМ МВД по УР

2011-2012 гг. - заместитель начальника отдела МВД России по Завьяловскому району - начальник полиции

2012-2015 гг. - начальник отдела полиции №3 Управления МВД России по г. Ижевску.

2015-2016 гг. - начальник отдела ОМВД РФ по Малопургинскому району

2016-январь 2019 гг. - начальник Межмуниципального отдела МВД России «Воткинский»