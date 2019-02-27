Как воспитать настоящего мужчину? «Комсомолка» собрала несколько полезных советов от психолога и ижевчан

Что делать, чтобы сын вырос настоящим мужчиной? Как отец влияет на формирование личности мальчика? Что папа ни в коем случае не должен делать? Вместе с практикующим психологом Аидой Помыткиной ответили на самые волнующие родителей вопросы.

Фото: личный архив героя публикации

Кто из родителей оказывает бОльшее влияние на формирование мужчины?

- Оба родителя. Только в разные периоды жизни влияние мамы или папы разное. С рождения и до 6 лет - возраст тесной связи мальчика и мамы, хотя отец играет не последнюю роль. Здесь главное «наполнить» сына любовью, передать ему ощущение безопасности, «зарядить» его на жизнь, как на большое и увлекательное путешествие. С 6 до 14 лет мальчик хочет быть мужчиной и все больше присматривается к отцу, его интересам и поступкам. В этот период задача папы (и мамы, конечно же) повысить уровень знаний ребенка и развить его способности, не забывая о доброте и открытости. С 14 лет, как ни парадоксально это звучит, мальчику нужен новый мужчина-наставник, в вопросах воспитания родители для него отступают на задний план. Им может стать дедушка, тренер, учитель.

Как нужно вести себя папе, чтобы быть авторитетом для мальчика?

- Во-первых, у родителей должна быть единая система воспитания. Одни требования, одни порядки. Это очень важно для ребенка. Во-вторых, маленький мальчик воспринимает и понимает, что его любят, именно через тактильные прикосновения, через ласку, объятия и поцелуи. На то они и дети, чтобы чувствовать физическое присутствие родителей. Так у него создается атмосфера безопасности.

Как еще отец может проявлять любовь?

- Папе нужно верить в сына и говорить ему об этом. Например: «Ты у меня победитель», «Я знаю, ты справишься», «Я понимаю, как тебе сложно, но сейчас нужно потерпеть», «Я с тобой», «У тебя все получится».

Фото: pixabay.com

Можно ли разрешать мальчикам играть в куклы и другие игрушки, в которые обычно играют девочки?

- Почему нет? Если вы хотите, чтобы мужчина в будущем участвовал в жизни семьи, не перекладывал все на женщину, давайте ему играть и в куклы, и посуду, и даже гладить белье игрушечным утюгом! Маленький мальчик пробует себя в разных ролях, проживает их и ничего зазорного в этом нет.

Можно ли шлепать мальчика? Многие говорят, вот меня били в детстве, так я и вырос нормальным мужиком!

- Начнем с того, что любое физическое наказание в России запрещено по закону. Да и вообще, шлепок - это некий клин между ребенком и родителем. Подумайте, не настигнет ли вас потом чувство вины. Если ребенок понял и осознал, что провинился, то и наказывать не следует.

Стоит ли обязательно отдавать мальчика в спортивные секции? Должен ли он обязательно уметь вбивать гвозди, пилить доски? А если у него нет стремления к этому?

- Ребенок проявляет любопытство к какой-либо деятельности, когда ему интересно общаться с родителем. Поэтому привлекайте ребенка к любому делу, показывайте своим примером, что нужно заниматься спортом, выполнять работу по дому. Эти навыки никогда не будут лишними.

Как развивать мужественность? Как научить ребенка отвечать за свои поступки?

- Только собственным примером. Если говорить «Будь терпеливым», «Будь мужиком», а самому агрессивно огрызаться на мать или жаловаться и обвинять всех вокруг, то это не приведет к желаемому результату.

Фото: pixabay.com

Чего не стоит делать с сыном?

1. Не доверять. Многие отцы не хотят и не могут «делегировать полномочия», их сыновья на любое предложение помощи слышат, как правило, отказ. Поверьте, ребенок многое может сделать сам!

2. Не отталкивать ребенка. Если ребенок приходит и что-то рассказывает, просит о помощи или просто хочет обниматься, не говорите «Отойди, мне некогда», выслушайте, поговорите.

3. Говорить, что сын еще маленький. Очень распространенная ошибка - неготовность уделять ребенку время, пока он совсем мал. Думать, что «вот подрастет, тогда…». Тогда уже наступило! У ребенка должна сформироваться привычка радоваться разговорам с отцом, любить проводить с ним время.

Есть мнение

Ижевчане о том, как воспитывать сыновей

Павел Перевалов, инженер-программист, сыну 17 лет:

- Воспитывать нужно только собственным примером. И не стоит делать с сыном того, чего бы вы не хотели, чтобы сделали с вами.

Фото: личный архив героя публикации

Михаил Шмырев, директор по маркетингу, сыну 13 лет:

- Главное в воспитании, неважно мальчик это или девочка,- доверие. Если ребенок не боится вам рассказать про первую любовь и обиды, не стесняется спросить, как пользоваться презервативом и стоит ли попробовать что-то запретное - это круто. Значит, есть доверие, и ты хороший родитель, несмотря на все остальные просчеты, которые, думаю, есть у каждого родителя.

Фото: личный архив героя публикации

Алексей Чукавин, кадастровый инженер, сыну 6 лет:

- Что не надо делать с сыном? Нельзя сквернословить, выпивать или курить. Сейчас сын, как губка - впитывает в себя все, и если папа так делает, то для него это будет в порядке вещей. Нельзя спорить с мамой, выступая на его стороне (в его присутствии): родители всегда - один фронт. Нельзя быть равнодушным, «отдать» его на воспитание телефону или планшету. Нельзя быть ленивым, иначе сын вырастет таким же.

Фото: личный архив героя публикации

Роман Слесарь, сыну 4 года:

- Самая главная ошибка всех родителей - это стараться воспитать ребенка таким, каким они хотят. Дети - это совсем другие люди, у них будет другая жизнь.

Фото: личный архив героя публикации

Дмитрий Корнилов, менеджер по продажам на мясокомбинате, сыну 8 лет:

Стараюсь с детства привить сыну уважение к старшему поколению. Потому что сегодняшняя молодежь потребительски относится к людям старше себя. И мне кажется, что на детей не нужно давить.

Фото: личный архив героя публикации

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Фото: goodfon.ru

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