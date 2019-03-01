Утро в Ижевске: мишка в Ленинском районе, завершение карьеры Максима Вылегжанина и лечение Ани Кривенко

Доброе утро, Ижевск! Сегодня наконец-то наступила весна: на календаре 1 марта, пятница. На улице пасмурно, -4 градуса. Сегодня в Ижевске пойдет небольшой снег. Днем температура поднимется до -1 градуса, а вечером упадет до -3. Ветер юго-восточный, 3-6 м/с.

«Комсомолка» желает вам хорошего первого весеннего дня. А сейчас вспоминаем главные новости:

-Мишка, который ходил по Ижевску, оказался из цирка (подробнее)

-Два биатлониста из Удмуртии вошли в состав кубка IBU (подробнее)

-Из бюджета Удмуртии выделят 105 млн рублей на финансирование ХК «Ижсталь» (подробнее)

-В Ижевске откроются кабинеты противоабортного консультирования (подробнее)

-Каток на стадионе «Динамо» работает последние дни в этом сезоне (подробнее)

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Тайна Бурятского перевала: в то жуткое лето медведи бросались под поезда

шесть туристов умерли внезапноФото: Архив КП

В августе 1993 года в Восточных Саянах внезапно умерли шесть туристов из Казахстана - опытный руководитель группы, мастер спорта по туризму 41-летняя Людмила Коровина, а с ней трое юношей и две девушки – Тимур Бапанов, Александр Крысин, Денис Швачкин, Виктория Залесова и Татьяна Филипенко. Только седьмая участница похода - 17-летняя Валентина Уточенко - выжила. Чудом, как принято говорить в таких случаях. Эта трагедия тогда озадачила и спасателей, и родственников погибших. Как могли молодые, крепкие люди погибнуть летом на небольшой горной высоте 2 300 метров? (подробнее)

Ане Кривенко, которая лечится в Германии, стало хуже

Ане могут помочь только в ГерманииФото: Личный архив

Историю Ани Кривенко, кажется, знает уже не только вся Удмуртия, но и Россия. Малышке всего 8 лет, но она страдает от редкой формы эпилепсии. В январе мы писали, что семья вновь собирала деньги на лечение в Германии - только там сейчас Анечка получается реальную помощь. Тогда неравнодушными людьми было собрано почти 1,5 млн рублей. Это деньги пошли на 2 курса кортико-стероидной терапии, но по приезде выяснилось, что анализы у Ани плохие и вместо двух курсов нужно делать еще 4! (подробнее)

В доме по улице Воровского бежит еле теплая вода

из-за тупиковой системы в доме нет горячей воды Фото: Мария Хафизова

С 2011 года жители многоэтажки по адресу Воровского,130 пытаются решить свою насущную проблему: из их кранов бежит не горячая вода, а еле теплая. Все дело в том, что в доме установлена тупиковая система горячего водоснабжения: то есть вместо двух труб ГВС есть только одна. Как решить проблему и кто должен помочь жильцам - выяснила «Комсомолка». (подробнее)

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении карьеры

Максим Вылегжанин - трежкратный серебряный призер олимпиады в Сочи

После гонки на чемпионате мира в Австрии лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин объявил о завершении карьеры. Последним выступлением Максима Вылегжанина станет этап Кубка мира в Норвегии, который пройдет с 9 по 10 марта. (подробнее)

Жительнице Удмуртии грозит до пяти лет лишения свободы за убийство новорожденного сына

мать искали 11 дней

В Удмуртии завершили расследование уголовного дела по факту убийства новорожденного ребенка, которое произошло в декабре 2018 года в Воткинске. Ребенка нашли в мусорной мульде. (подробнее)