Утро в Ижевске: фестиваль фейерверков, приход оттепели и отказ Украины участвовать в «Евровидении-2019»
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 февраля, четверг. В городе сегодня будет небольшой снег.. Днем -2...-4 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
- Танцор из Ижевска скончался от пневмонии
- 13-летнюю девочку сбили в Ижевске
- Алине Загитовой вручили награду «Серебряная лань»
- 8 марта в Ижевске состоится фестиваль фейерверков «Вальс цветов»
- К выходным в Ижевск придет оттепель
- У собаки, которую нашли в лесу в Удмуртии, нашелся хозяин
Далее с подробностями:
«Когда собираемся семьей, любим петь народные песни»
Фото: Архив
Быть руководителем ижевской полиции – большая ответственность. Необходимо следить за обстановкой в столице Удмуртии, искоренять преступность и отвечать на обращения жителей. Недавно на этот непростой пост назначили Фато Мгои, который ранее был начальником межмуниципального отдела МВД России «Воткинский». «Комсомолка» познакомилась с Фато Бинбашовичем (продолжение).
Концерт группы Jane Air
Фото: Александр Морозов
Как в Ижевске прошёл концерт группы Jane Air. Музыканты устроили сеанса экзорцизма под главный хит коллектива (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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