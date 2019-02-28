Утро в Ижевске: фестиваль фейерверков, приход оттепели и отказ Украины участвовать в «Евровидении-2019»

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 28 февраля, четверг. В городе сегодня будет небольшой снег.. Днем -2...-4 градуса. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

- Танцор из Ижевска скончался от пневмонии

- 13-летнюю девочку сбили в Ижевске

- Алине Загитовой вручили награду «Серебряная лань»

- 8 марта в Ижевске состоится фестиваль фейерверков «Вальс цветов»

- К выходным в Ижевск придет оттепель

- У собаки, которую нашли в лесу в Удмуртии, нашелся хозяин

Далее с подробностями:

«Когда собираемся семьей, любим петь народные песни»

Фото: Архив

Быть руководителем ижевской полиции – большая ответственность. Необходимо следить за обстановкой в столице Удмуртии, искоренять преступность и отвечать на обращения жителей. Недавно на этот непростой пост назначили Фато Мгои, который ранее был начальником межмуниципального отдела МВД России «Воткинский». «Комсомолка» познакомилась с Фато Бинбашовичем (продолжение).

Концерт группы Jane Air

Фото: Александр Морозов

Как в Ижевске прошёл концерт группы Jane Air. Музыканты устроили сеанса экзорцизма под главный хит коллектива (продолжение).