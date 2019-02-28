Йога, книжный театр и школа «Мама»: занятия для мам и малышей в Ижевске

«Маматайм»

Завтраки для мам, мастер-классы, лекции, пикники, праздники, интуитивная йога, кукольные театры, английский язык, песочное шоу, встречи с песнями под гитару. Спикеры - практикующие психологи, педагоги, фотографы, журналисты, чиновники, известные люди Ижевска.

А еще в программе клуба появились бесплатные «Разгрузочные встречи для мам». Это вечерние встречи, на которых можно отдохнуть, расслабиться, поболтать обо всем на свете, завести новые знакомства и просто разгрузить голову.

На все встречи можно приходить с малышом.

Где: «Маматайм дом», ул. Пушкинская, 144, цокольный этаж, офис 4

Обязательна запись!

Время: уточняйте в расписании

Цена: 200-1000 руб.

Группа ВК: vk.com/mamatime18

Инстаграм: instagram.com/mamatime18

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Фото: vk.com/mamatime18

Клуб «Росток»

Клуб создали сотрудники библиотеки вместе с неравнодушной многодетной мамой Ольгой Гурелыч. Темы для обсуждений самые разные - от мастер-классов по плетению косичек и ведению Инстаграма до серьезных психологических, например, страхи детей, правильная самооценка у малышей, конфликты мамы и дочки и т.д. Спикеры - практикующие психологи и педагоги.

На встречи клуба можно прийти с детьми. Нужна предварительная запись!

Где: детская библиотека №18, ул. Школьная, 55 (Металлург)

Телефон: 59-30-24

Время: каждую субботу, 10:30 или 11:00 (время уточняйте)

Цена: бесплатно

Группа ВК: vk.com/club173273736

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Фото: vk.com/club173273736

«Книжкин театр»

Новый проект театра для продвинутых родителей. Актеры театра читают вслух детские книжки, играют, устраивают интерактивы с детьми и родителями, развивают фантазию и воображение.

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. М. Горького, 71

Касса: 609-015

Время: каждую субботу, 11:00

Цена билета: дети - 100 руб., родители - 150 руб.

Расписание: dramteatr18.ru/repertuar/afisha/

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Фото: vk.com/rdt.udmurtii

Фото: vk.com/rdt.udmurtii

Йога для мам с детьми

Все занятия рассчитаны на родителей вместе с ребенком. В расписании - вокальная йога, бодифлекс и аэройога.

Где: «Атмосфера», ул. Удмуртская, 304а (вход в пиццерию - 3 этаж)

Запись по тел.: 77-09-10, 8-922-515-9-515 (WhatsApp, Viber)

Время: уточняйте в расписании

Цена: 350 руб. за занятие, абонемент на 4 занятия - 1200 руб., на 8 занятий - 2000 руб.

Группа ВК: vk.com/atmosfera_izhevsk

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Клуб молодой семьи «Рябинушка»

Специалисты клуба устраивают творческие занятия для детей с 1 года 3 мес. до 3 лет: рисование, лепка, аппликация. Каждое занятие сопровождается играми и интересными рассказами по теме.

Где: клуб «Темп», проезд 8-й Подлесный, 7

Когда: вторник, четверг в 09:15, 10:00, 10:45

Цена: 200 руб. в месяц

Группа ВК: vk.com/clubtempauto

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Фото: архив «КП» в Ижевске

«Мамаленд»

Творчество вместе с мамой: рисование, театрализованные зарисовки, исследования нового пространства, развитие мелкой и крупной моторики, музыкального слуха. Занятия рассчитаны на малышей до 3 лет.

Где: «Ма-центр», ул. Пушкинская, 233

Время: понедельник, среда в 11:00

Запись по тел. 8-912-029-16-43

Цена: 200 руб. (60 минут)

Группа ВК: vk.com/macenterizh

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«Школа мам»

Танцевальные и физические практики для тела, мастер-классы по слингоношению, практические занятия для успешных родов и материнства. На все встречи можно приходить с малышом.

Расписание: каждый понедельник в 14:00, пятницу в 11:00 - женская танцевальная практика; каждую среду в 12:00 -слинговстречи «Посиделки-болталки»; каждый понедельник в 10:30 - вокальная мастерская.

Где: ул. Пушкинская, 186 (вход в магазин «Слингоцентр», затем направо, в оранжевый зал)

Телефон: 234-104

Цена: 150-400 руб.

Группа ВК: vk.com/mintteaclub

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Фото: vk.com/mintteaclub

«Клуб счастливых мам»

Пока ребенок играет под присмотром, мама может посетить: интим-фитнес, аэро-йогу, йогу, вокальную йогу, лекции и мастер-классы. Кроме этого есть фитнес для беременных и косметические процедуры.

Где: ул. Молодежная, 22 (вход со двора)

Телефон: 8-909-054-22-53

Цена: от 200 руб.

Группа ВК: vk.com/happymomsclubizh

Инстаграм instagram.com/happy_moms_club_izh/

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