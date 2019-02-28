Ане Кривенко из Ижевска, которая сейчас лечится в Германии, стало хуже

Историю Ани Кривенко, кажется, знает уже не только вся Удмуртия, но и Россия. Малышке всего 8 лет, но она страдает от редкой формы эпилепсии. В январе мы писали, что семья вновь собирала деньге на лечение в Германии – только там сейчас Анечка получается реальную помощь.

Тогда неравнодушными людьми было собрано почти 1,5 млн рублей. Это деньги пошли на 2 курса кортико-стероидной терапии, но по приезду выяснилось, что анализы у Ани плохие и вместо двух терапий нужно делать еще 4!

– Кортизон помогает иммунной системе именно защищать мозг от последствий приступов. Медикаменты сдерживают эти приступы. Чем больше курсов капаем кортизон, тем лучше работает в защите организм, - рассказывает папа девочки Евгений Кривенко. - Когда мы делаем 1 курс, то ремиссия 1-2 месяца, 2 курса - 3-4 месяца. Логика такая, что если мы делаем 6 курсов, то ремиссия должна быть не меньше 1,5 -2 лет. Как у нас и было после 6 курсов – 22 месяца.

Сейчас Анечка заканчивает проходить первый курс терапии и улучшение уже есть.

– Прошла миоклония (непроизвольные кратковременные сокращения определенных мышц или целых групп мышц, – прим. ред.), успокоился тонус и тремор рук. Но в голове 100 процентный ад. Второй курс начнется 11 марта. Деньги на него есть. Третий должен начаться уже 1 апреля, – делится Евгений. – На продолжение лечения нам нужно 29 800 евро (2 229 263,5 рублей)…

Если лечение прекратить, прогнозы будут неутешительными: инвалидность, аутизм, умственная отсталость, атрофия мышц, псевдо-Леннокс (форма эпилепсии) и другие тяжелые поражения.

– Только единицы подходят к пубертату (а именно эта точка является моментом, когда ESES может закончиться) в состоянии, когда им не только интересна своя жизнь, но и интересуются окружающими, – говорит Евгений. – Сейчас развитие Ани по возрасту! Это огромный труд. Очень тяжело представить, чегоей это стоит. И за это большая благодарность вам всем! Она подходит к пубертату в хорошем состоянии. Наша задача это все сохранить и дать ей возможность перейти эту черту в ясном уме.

Давайте поможем семье Кривенко собрать деньги на 4 дополнительных курса кортико-стероидной терапии – 29 800 евро (2 229 263,5 рублей)…

Как помочь?

* Карта Сбербанк. 4276 6800 1388 1329 - привязан к телефону 89120219437 (Евгений Викторович Кривенко)

* Карта Тиньков 4377 7237 4401 7629 * PayPal: krivenkoru1989@yahoo.com

Через фонд Эра Милосердия

* Прямо сейчас отправьте СМС со словом ERA на номер 3116 (пишется английскими буквами), пробел и сумму, которую вы хотите пожертвовать с телефона.

Например: ERA 100

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Комиссия за отправку смс не взимается.

* Перечислите пожертвование через Сбербанк

Покажите операционисту эти реквизиты и попросите сделать перевод:

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КПП 183201001

р/с 40703810868170104601

в Удмуртском отделении Сбербанка России № 8618

к/с 30101810400000000601

БИК 049401601

* Через «Сбербанк Онлайн»

В разделе «Платежи и переводы» введите ИНН 1831115884 (или название фонда «Эра милосердия») в строку поиска. Или выберите фонд «Эра милосердия» в разделе «Благотворительность».

* QR-код для оплаты через приложение «Сбербанк Онлайн». Зайдите в раздел «Платежи», выберите пункт «Оплата по QR» , наведите смартфон на код, укажите ФИО и сумму перевода

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