2019-02-28T12:21:58+03:00
Общество

«Премьера штанов»: в Ижевске выступила группа ZNAKI

Музыканты исполнили песни из репертуара группы «Потомучто»
САВИНА Анастасия
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Фото: Ирина КожевниковаФото: Ирина Кожевникова
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В начале февраля в ижевском пабе «Пинта» в ТРК «Петровский» прошел концерт рок-группы ZNAKI (12+). Атмосфера была невероятно теплой и душевной. Алексей Юзленко, солист группы, много шутил и общался с поклонниками. Так, выступление он начал со слов: «Сегодня премьера у штанов, которые были куплены пару часов назад здесь на 2 этаже».

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

На протяжении почти двух часов музыканты исполняли хиты и новинки, а также песни из репертуара коллектива «Потомучто» (группы, основанной Алексеем Юзленко в 2010 году – Прим.Ред.). Песни «Все напрасно», «Телефонистки», «Мама», «Стрелки отстали», «Маленькая девочка Полли» традиционно были встречены поклонниками на ура.

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

Константин Норкин, водитель

На концерте этой группы я был впервые. Понравилось, что публика была взрослой, но танцевали и подпевали не менее активно, чем молодежь. Энергетика у группы бешеная. Очень понравились песни из репертуара группы «Потому что». Особенно песня «Алкоголик», чувствуется, что она автобиографичная. После концерта загрузил треки в плейлист, слушаю, подпеваю. И уже жду, когда группа в составе ZNAKI или «Потомучто», не важно, приедут снова в город.

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

Не забыл Алексей поздравить и с наступающими праздниками – 23 февраля и 8 марта. Речь про Международный женский день была особенно пламенной: «Традиционно, не завидую мужчинам в марте. Но всегда помните, что есть те, кому еще хуже. У моей жены, например, день рождения 14 февраля».

Фото: Ирина Кожевникова

Фото: Ирина Кожевникова

ИСТОЧНИК KP.RU

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