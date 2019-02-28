2019-02-28T14:14:32+03:00
Общество

Мишка, который ходил по Ижевску, оказался из цирка

Труппа приехала на один день в город, чтобы дать представление в ДК
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: ИГГСФото: ИГГС
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В четверг, 28 февраля, жители Ленинского района Ижевска заметили медведя, который прогуливался между домов. Зрелище, на самом деле, пугающее. Никто не понимал, откуда бурый медведь мог взяться в феврале.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

- Если из спячки рано вышел - агрессивный будет, - опасались жители.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Известно, что на место выехали сотрудники полиции и министерства природы Удмуртии.

Как удалось узнать, бурый мишка приехал в Ижевск вместе с цирком из Пензы. Труппа выступала один день в ДК «Железнодорожников», что около вокзала. Пока сотрудники заносили клетки, медвежонок сидел рядом, привязанный цепью и не представлял опасности. Сейчас уже труппа уехала, прихватив с собой косматого.

Фото: ИГГС

Фото: ИГГС

Напомним, что это уже не в первый раз, когда замечают диких зверей в городе. Похожий случай был в сентябре 2016 года. Тогда малыша заметили на Воткинском шоссе. Двое суток он бродил по Ижевску, пока не убежал в лес. Бывший министр природных ресурсов Удмуртии Александр Нестеров предполагал, что медвежонок жил у кого-то дома и сбежал, или его выпустили. Так как такие медвежата от мам не отстают.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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