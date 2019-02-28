Три компании в Ижевске больше не смогут выставлять платежки за горячую воду жителям

Общество с ограниченной ответственностью «Удмуртские коммунальные системы» уведомляет о расторжении договоров горячего водоснабжения № Г846 от «01» января 2015 г. с ТСЖ «Наш дом»; № Г5317 от «01» октября 2015 г. с ООО «УЖК-Октябрьский»; № Г2524 от «01» сентября 2015 г. с ООО «УК Рапит-Стройсервис». Причина расторжения – неисполнение обязательств со стороны исполнителей коммунальных услуг.

Соответствующие уведомления направлены «27» февраля 2019г. в адрес надзорных органов, ТСЖ «Наш дом»; ООО «УЖК-Октябрьский»; ООО «УК Рапит-Стройсервис». Информация о расторжении договоров горячего водоснабжения доведена до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда (далее - собственники).

За период с апреля 2018 г. по июль 2018 г., согласно решению Арбитражного суда УР от «26» ноября 2018 г. по делу № А71-16856/2018 задолженность ТСЖ «Наш дом» перед ООО «УКС» по договору горячего водоснабжения № Г846 от «01» января 2015 г. (далее – Договор) составляет 154 773 рублей 29 коп. До дня вступления в законную силу указанного судебного акта данная задолженность ТСЖ «Наш дом» не оплачена.

Среднемесячная величина обязательств по оплате по Договору за период с «01» февраля 2018 по «01» января 2019 г. составляет – 43 050 рублей 37 коп.

Таким образом, по Договору образовалась подтвержденная задолженность в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договору. Тем самым ТСЖ «Наш дом» нарушены условия Договора по своевременной оплате потребленных ресурсов.

За период с ноября 2017 г. по апрель 2018 г. согласно решению Арбитражного суда УР от «01» августа 2018 г. по делу № А71-10095/2018 задолженность ООО «УЖК-Октябрьский» (ИНН:1831159472) перед ООО «УКС» по договору горячего водоснабжения № Г5317 от «01» октября 2015 г. (далее – Договор) составляет 622 179 рублей 90 коп. До дня вступления в законную силу указанного судебного акта данная задолженность ООО «УЖК-Октябрьский» не оплачена.

Среднемесячная величина обязательств по оплате по Договору за период с февраля 2018 г. по январь 2019 г. составляет – 212 436 рублей 63 коп.

Таким образом, по Договору образовалась подтвержденная задолженность в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договору. Тем самым ООО ООО «УЖК-Октябрьский» нарушены условия Договора по своевременной оплате потребленных ресурсов.

За период с сентября 2017 г. по апрель 2018 г. согласно решению Арбитражного суда УР от «12» октября 2018 г. по делу № А71-10130/2018 задолженность ООО «УК Рапит-Стройсервис» (ИНН:1832101108) перед ООО «УКС» по договору горячего водоснабжения № Г2524 от «01» сентября 2015 г. (далее – Договор) составляет 117 555 рублей 41 коп. До дня вступления в законную силу указанного судебного акта данная задолженность ООО «УК Рапит-Стройсервис» не оплачена.

Среднемесячная величина обязательств по оплате по Договору за период с февраля 2018 г. по январь 2019 г. составляет – 33 066 рублей 15 коп.

Таким образом, по Договору образовалась подтвержденная задолженность в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договору. Тем самым ООО «УК Рапит-Стройсервис» нарушены условия Договора по своевременной оплате потребленных ресурсов.

В соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от факта последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу судебного акта.

На основании вышеизложенного, в связи с наличием подтвержденной задолженности по вышеуказанным Договорам в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договорам, ООО «УКС» уведомляет об одностороннем отказе от исполнения вышеуказанных Договоров с «01» апреля 2019 г. полностью.

В силу пункта 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ бесперебойное снабжение собственников коммунальной услугой по горячему водоснабжению с «01» апреля 2019 г. будет осуществлять ООО «УКС» на основании договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 7 статьи 157.2 ЖК РФ договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, считается заключенным ООО «УКС» со всеми собственниками одновременно.

На основании части 7.5 статьи 155 ЖК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора ресурсоснабжения плата за коммунальные услуги вносится собственниками непосредственно в ООО «УКС».

Таким образом, с «01» апреля 2019 г. ТСЖ «Наш дом», ООО «УЖК-Октябрьский», ООО «УК Рапит-Стройсервис»утрачивают право на выставление платежных документов и получение платы за коммунальную услугу по горячему водоснабжению.

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий на основании агентского договора, от имени ресурсоснабжающей организации ООО «УКС» будет осуществлять расчет размера платы, формированиеи доставку платежных документов за потребленную коммунальную услугу по горячему водоснабжениюпо следующим адресам:

ТСЖ «Наш дом»

ул. 9 Января, 221

ООО «УЖК-Октябрьский»

ул. Пушкинская, 262

ул. Пушкинская, 231

ул. Пушкинская, 241

ул. Майская, 12

ул. Майская, 16

пер Северный, 55

ООО «УК Рапит-Стройсервис»

Ул. Тверская, 42