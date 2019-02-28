В Ижевске дом задолжал за энергоснабжение полмиллиона рублей

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет о расторжении договора энергоснабжения№ Р8033 от «01» апреля 2014г. с ТСЖ«СНЕГИРИ-1». Причина расторжения – неисполнение обязательств со стороны ТСЖ.

Соответствующее уведомление направлено «27» февраля 2019г. в адрес надзорных органов, ТСЖ«СНЕГИРИ-1», информация о расторжении договора энергоснабжения доведена до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда.

За период с апреля 2018 г. по июнь 2018 г. согласно решению Арбитражного суда УР от «13» ноября 2018 г. по делу № А71-16637/2018 задолженность ТСЖ «СНЕГИРИ-1» (ИНН: 1831165130) перед АО «ЭнергосбыТ Плюс» по договору энергоснабжения № Р8033 от «01» апреля 2014 г. (далее – Договор) составляет 120 095 рублей 00 коп. До дня подписания сторонами данного акта данная задолженность ТСЖ «СНЕГИРИ-1» не оплачена.

Среднемесячная величина обязательств по оплате по Договору за период с февраля 2018 по январь 2019 составляет – 43 605 рублей 54 коп.

Таким образом, по вышеуказанному Договору образовалась подтвержденная задолженность в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договору. Тем самым ТСЖ «СНЕГИРИ-1» нарушены условия Договора по своевременной оплате потребленных ресурсов.

В соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от факта последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу судебного акта.

На основании вышеизложенного, в связи с наличием подтвержденной задолженности по Договору в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договору, АО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет об одностороннем отказе исполнения вышеуказанного Договора с «01» апреля 2019 г. полностью

Соответствующее уведомление направлено «27» февраля 2019 г. в адрес ТСЖ «СНЕГИРИ-1» и доведено до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда (далее - собственники).

В силу пункта 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ бесперебойное снабжение собственников коммунальной услугой по электроснабжению с «01» апреля 2019г. будет осуществлять АО «ЭнергосбыТ Плюс» на основании договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 7 статьи 157.2 ЖК РФ договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, считается заключенным АО «ЭнергосбыТ Плюс» со всеми собственниками одновременно.

На основании части 7.5 статьи 155 ЖК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора ресурсоснабжения плата за коммунальные услуги вносится собственниками непосредственно в АО «Энергосбыт Плюс»

Таким образом, с «01» апреля 2019 г. ТСЖ «СНЕГИРИ-1» утрачивает право на выставление платежных документов и получение платы за коммунальную услугу по электроснабжению по адресу г.Ижевск, ул. Подлесная 7-я, дом № 100.