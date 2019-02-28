Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» расторгает договор с восемью ТСЖ и УК

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий на основании агентского договора, от имени ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» уведомляет о расторжении договоров теплоснабжения. Причина расторжения – неисполнение обязательств со стороны управляющих компаний и ТСЖ.

Соответствующие уведомления направлены «27» февраля 2019 г. в адрес надзорных органов, указанных компаний, информация о расторжении договора теплоснабжения доведена до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда (далее - собственники).

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий на основании агентского договора, от имени ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» уведомляет о расторжении следующих договоров теплоснабжения:

№Т0548 от «01» апреля 2014 г. с ТСЖ«СНЕГИРИ-1»

№ Т0942 от «01» сентября 2017 г. с ООО «УК «Океания»

№ Т0552 от «01» мая 2014 г. с ТСЖ «Италмас-2»

№ К5317 от «01» октября 2013 г. с ООО «УЖК-Октябрьский»

№ К2619 от «01» августа 2017 г. с ООО «УК «Капитальное решение»

№ К2444 от «01» января 2015 г. с ТСЖ «Воровского, 134а»

№ К1088 от «01» января 2015 г. с ТСЖ «Союзная 145»

№ К846 от «01» января 2015 г. с ТСЖ «Наш дом»

Задолженность ТСЖ "СНЕГИРИ-1"перед ПАО «Т Плюс» составляет 938 074 рублей 26 коп.

Задолженность ООО «УК «Океания» перед ПАО «Т Плюс»» составляет 1 016 455 рублей 75 коп.

Задолженность ТСЖ «Италмас-2» перед ПАО «Т Плюс»» составляет 685 701 рублей 37 коп.

Задолженность ООО «УЖК-Октябрьский» перед ПАО «Т Плюс»» составляет 2 590 637 рублей 49 коп.

Задолженность ООО «УК «Капитальное решение» перед ПАО «Т Плюс»» составляет 1 609 980 рублей 63 коп.

Задолженность ТСЖ «Воровского, 134а» перед ПАО «Т Плюс»» составляет 431 073 рублей 24 коп.

Задолженность ТСЖ «Союзная 145» перед ПАО «Т Плюс»» составляет 966 426 рублей 26 коп.

Задолженность ТСЖ «Наш дом» перед ПАО «Т Плюс»» составляет 312 657 рублей 96 коп.

По Договорам образовалась подтвержденная задолженность в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по Договору. Тем самым компаниями нарушены условия Договора по своевременной оплате потребленных ресурсов.

В соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ), ресурсоснабжающая организация вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения заключенного с лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, договора ресурсоснабжения при наличии у лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, признанной им или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по договору ресурсоснабжения, независимо от факта последующей оплаты данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, за исключением случая полного погашения данной задолженности лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, до вступления в законную силу судебного акта.

На основании вышеизложенного, в связи с наличием подтвержденной задолженности вышеназванных компаний по Договорам в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате, ПАО «Т Плюс» уведомляет об одностороннем отказе ПАО «Т Плюс» от исполнения указанных Договоров с «01» апреля 2019 г. полностью.

Соответствующее уведомление направлено «27» февраля 2019 г. в адрес названных управляющих компаний и ТСЖ и доведено до сведения собственников помещений и нанимателей жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного либо муниципального жилищного фонда (далее - собственники).

В силу пункта 2 части 1 статьи 157.2 ЖК РФ бесперебойное снабжение собственников коммунальной услугой по отоплению с «01» апреля 2019 г. будет осуществлять ПАО «Т Плюс» на основании договора, содержащего положения о предоставлении коммунальных услуг.

В соответствии с требованиями пункта 2 части 7 статьи 157.2 ЖК РФ договор, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг, считается заключенным ПАО «Т Плюс» со всеми собственниками одновременно.

На основании части 7.5 статьи 155 ЖК РФ в случае одностороннего отказа от исполнения договора ресурсоснабжения плата за коммунальные услуги вносится собственниками непосредственно в ПАО «Т Плюс».

Таким образом, с «01» апреля 2019 г. ТСЖ«СНЕГИРИ-1», «УК «Океания», ТСЖ «Италмас-2», ООО «УЖК-Октябрьский», ООО «УК «Капитальное решение», ТСЖ «Воровского, 134а», ТСЖ «Союзная 145», ТСЖ «Наш дом» утрачивают право на выставление платежных документов и получение платы за коммунальную услугу по отоплению.

Удмуртский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс», действующий на основании агентского договора, от имени ресурсоснабжающей организации ПАО «Т Плюс» будет осуществлять расчет размера платы, формирование и доставку платежных документов за потребленную коммунальную услугу по отоплению по следующим адресам в г. Ижевске:

ООО "УЖК-Октябрьский"

ул Пушкинская, дом № 262

ул Пушкинская, дом № 241

ул Пушкинская, дом № 231

пер Северный, дом № 55

ул Майская, дом № 12

ул Майская, дом № 16

ТСЖ "Союзная 145"

ул Союзная, дом № 145

ТСЖ "СНЕГИРИ-1"

ул Подлесная 7-я, дом № 100

ТСЖ "Наш дом"

ул 9 Января, дом № 221

ТСЖ "Воровского, 134а"

ул Воровского, дом № 134а

ТСЖ "Италмас-2"

ул им Татьяны Барамзиной, дом № 7

ООО "УК "Океания"

ул Нижняя, д. 12а

ООО "УК "Капитальное решение"

ул Коммунаров, дом № 195

ул Советская, дом № 21а