Утро в Ижевске: штраф за парковку у мусорных баков, ликвидация аварии на улице Нижней и дело бывшего главы республики

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 4 марта, начало Масленичной недели! Сегодня днем возможен небольшой снег, температура -6...-8 °С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Чемпионат и Первенство России по морскому многоборью впервые состоятся в Ижевске (Подробнее)

- Суд обязал жителя Удмуртии снести построенную им церковь (Подробнее)

- Два человека погибли при столкновении ВАЗа и грузовика в Удмуртии (Подробнее)

- Мед с именем: в Удмуртии планируют разработать новый бренд (Подробнее)

- За сутки трое жителей Удмуртии стали жертвами телефонных мошенников (Подробнее)

- В Ижевске вручили награды добровольцам, которые занимаются поиском пропавших людей (Подробнее)

- Ледовая переправа через Каму вновь заработала в Удмуртии (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Региональный оператор Удмуртии предложил ввести штраф за парковку около мусорных баков

Фото: vk.com/regoperatorudmurtia

Региональный оператор Удмуртии по вывозу ТБО вышел с инициативой в администрацию Ижевска о том, чтобы ввести штраф за парковку около мусорных площадок. Об этом сообщается в официальной группе регоператора. (Подробнее)

Отопление включили во всех домах на улице Нижней в Ижевске

Фото: Анастасия Захарова

Теплоснабжение всех объектов восстановили в полном после порыва на ул. Нижней в Ижевске. Об этом сообщили в пресс-службе «Удмуртских коммунальных систем» (УКС). (Подробнее)

Председатель Верховного суда Удмуртии: «Приговор бывшему главе республики будет объективный»

Фото: Ирина Бурцева

Председатель Верховного суда Удмуртии Юрий Суханов поделился размышлениями на счет уголовного дела бывшего главы республики Александра Соловьева. (Подробнее)

Ижевчанин получил федеральную награду за спасение подростков при обрушении дома на Удмуртской

Фото: проект "Горячее сердце"

Школьник из Ижевска Игорь Баль, помогавший выбраться сверстникам во время обрушения дома на ул. Удмуртской, стал лауреатом всероссийского проекта «Горячее сердце». (Подробнее)

В Воткинске сошел снег на торговые палатки рынка

Фото: Михаил Мансуров

В субботу, 2 марта, в Воткинске произошел сход снега с крыши здания, который свалился на торговые палатки рынка. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Удмуртии, сообщение об инциденте поступило в 13.56 по местному времени. (Подробнее)

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