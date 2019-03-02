Итоги недели в Ижевске: журналистка, работающая на «The Walt Disney», горячий «туман» на Кирова и прогулки медведя в городе

Новости одной строкой:

- В сети появилось очень милое видео с тренировки уроженки Ижевска Алины Загитовой.

- Массовое ДТП произошло на набережной Ижевска.

- В Ижевске на улице Нижняя произошел порыв.

- В администрации Ижевска назначили нового начальника управления благоустройства и транспорта.

- Стало известно, откуда взялся бурый мишка в Ленинском районе Ижевска.

- Максим Вылегжанин объявил о завершении спортивной карьеры.

С подробностями:

Работает на «The Walt Disney»

Работает на «The Walt Disney»

"Комсомолка" выяснила,как получилось, что рисунки 22-летней ижевчанки начали использовать в рекламных акциях легендарной компании (продолжение).

Уникальные документы Калашникова

Документы Калашникова передали в музей

Личное дело Михаила Калашникова передали в музей его имени в Ижевске. Они рассказывают о том, каким оружием владел легендарный конструктор. Больше фото по ссылке.

Маленькому бойцу нужна помощь

Борьба продолжается

Вся Удмуртия следит за судьбой маленькой девочки Ани Кривенко, которая мужественно борется со страшной болезнью. Не так давно ребенку стало хуже (продолжение).