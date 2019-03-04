Масленица в Ижевске: где ижевчане могут проводить зиму и поесть блинов?

С 4 марта начинается масленичная неделя. «Комсомолка» собрала гуляния, которые пройдут по случаю на разных площадках города.

«Широкая Масленица» на Ипподроме (0+)

Основные праздничные мероприятия в этом году пройдут на Ипподроме. Программа более чем насыщенная: гостей праздника ждут Масленичное шествие, театрализованное действо «Широкая Масленица» - выступление творческих коллективов города, конкурс на лучшее исполнение частушки, русские потехи, веселые игры и состязания, хороводы, народные песни и сюрпризы.

На празднике также выступят с показательными выступлениями члены Кинологического центра «Оружейный град». А самым «горячим» мероприятием станет фестиваль огненных скульптур «Пламенное искусство», во время которого художники из Перми, Казани, Уфы, Ижевска, Увы, М. Пурги будут создавать произведения из соломы и досок, высотой более 5 метров. Свою работу они начнут 8 марта.

На ипподроме пройдут рысистые бега, а также обзорные экскурсии по ипподромному комплексу. И, конечно, гостей Масленицы ждут блины! Попробовать главное праздничное лакомство с разнообразными начинками можно на ярмарке.

- Все поле Ипподрома будет задействовано площадками, установлена сцена, где выступят творческие коллективы Ижевска и республики. Впервые у ижевчан и гостей столицы Удмуртии будет возможность прокатиться на лошадях в санной упряжке и верхом, дети смогут покататься на пони. Приглашаются все желающие и абсолютно бесплатно, - отметил замглавы Администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

Программа праздника:

14.00-17.00 - забавы, конкурсы, катание в санных упряжках, народные гуляния, концертная программа, праздничные сюрпризы

17.00-17.20 - рысистые бега

17.20-18.00 - показательные выступления кинологического центра «Оружейный град»

18.00-19.00 - сожжение скульптур, подведение итогов фестиваля «Пламенное искусство»

Когда: 10 марта (воскресенье) с 14:00

Где: ипподром (ул. Ленина, 104)

Вход свободный

Масленица в Лудорвае (0+)

Что же ждет гостей на празднике? Балаганное представление, «Петушиные бои», состязания силачей, игры по-лудорвайски: масленичный хоккей с мячом, деревенские боулинг и кёрлинг. Не обойдется и без традиционных масленичных «кулачных боев» и еще множества других интересных игр. На протяжении всего дня, с 12:00 до 15:00, будет проходить выставка «Приданое. Тайны свадебного сундука», а в 14:30 - сожжение чучела, без которого не может обойтись ни одно празднование. Скучать гостям мероприятия не придется.

Кстати, для посетителей организуют автобус. Он будет отъезжать с Площади Оружейников в10.00, 10.30, 11.00, 11.30 часов. Обратно на площадь Оружейников он прибудет в 15.00, 15.30, 16.00 часов. Стоимость 70 рублей в одну сторону.

Когда: 10 марта (воскресенье) с 12:00

Где: музей-заповедник «Лудорвай»

Цена: 100 рублей для взрослых, 50 рублей для детей и льготников

Праздник «Масленица» в Парке космонавтов (0+)

Гостей праздника ждут концертная программа, игровые площадки, финальные масленичные игры и сжигание чучела. А во время конкурсов, по традиции можно собрать жетоны и обменять их на подарки в призовой лавке.

Когда: 10 марта в 11:00

Где: Парк космонавтов (Воткинское шоссе, 118)

Вход свободный

Где еще пройдут гуляния в выходные?

Индустриальный район:

9 марта в 12.00 в ДК «Восточный» (ул. Парковая, 9а) - Масленичные гуляния в мкрн «Восточный».

10 марта в 12.00 на площадке перед Театром кукол (бульвар Гоголя) - празднично-игровая программа, посвященная празднованию Масленицы.

Ленинский район:

9 марта в 11.00 на территории школы № 100 (ул. Клубная, 58) - гуляния «Широкая наша Масленица!»

9 марта в 12.00 на стадионе школы № 51 (пос. Машиностроителей, 61) - Масленичные гуляния для жителей микрорайона.

10 марта в 11.00 на агитплощадке по ул. Тверская, 34 - гуляния «Масленичный хоровод».

Октябрьский район:

9 марта в 11.00 в Парке им. С.М. Кирова (ул. Кирова, 6) - народные гуляния «Масленица» для жителей района.

9 марта в 15.00 на центральной площадке в Зоопарке Удмуртии (ул. Кирова, 8) - культурно-развлекательная программа «Здравствуй, Масленица!»

Устиновский район:

9 марта в 11.00 на территории Сквера желаний, у Администрации Устиновского района (ул. 40 лет Победы, 60а) - районный праздник «Масленица».

10 марта в 12.00 в пос. Старки на ул. Спортивная, между домами №№ 21 и 27 - Масленичные гуляния.