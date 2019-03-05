На одной волне: Общественная палата Ижевска начала работать над стратегией города

1 марта состоялась первая Стратегическая сессия Общественной палаты Ижевска. Новый формат работы должен превратить ОП из декоративного органа «общественной поддержки» в инструмент, который действительно поможет реализовать важные для жителей проекты. Напомним, что новый состав Общественной палаты был избран в конце 2018 года.

- Это лишь первый шаг для того, чтобы 33 члена Общественной палаты, представляющих самые разные группы и сообщества ижевчан, начали взаимодействовать и мыслить в одном направлении, - отметила председатель Общественной палаты Анастасия Власова. – Сейчас нам очень важно настроиться на одну волну и видеть единую картину мира. Важно понять, на что готов каждый член Общественной палаты, что он может предложить и реализовать.

«Заниматься реально существующими проблемами, а не придумывать «воздушные замки»

Настрой на конкретные дела и проекты проявился уже в самом начале работы стратсессии. Председатель Общественной палаты представила участникам рейтинг проблем и возможностей Ижевска, выявленных в ходе опроса горожан (см. КСТАТИ). И призвала оценивать все идеи и проекты именно с точки зрения решения существующих проблем и реализации возможностей.

- Мы должны заниматься реально существующими проблемами, а не придумывать «воздушные замки», - говорит Анастасия Власова. – Именно поэтому обратная связь с ижевчанами, постоянные замеры общественного мнения и реакция жителей на те или иные вопросы всегда будут в центре внимания Общественной палаты. Да, наши решения носят рекомендательный характер, но я уверена, что множество инициатив могут быть приняты, если они будут серьезно проработаны.

Еще один новый принцип работы – открытость. В соответствии с ним наряду с общественниками и представителями НКО в стратсессии участвовали представители власти и бизнеса. Со временем Общественная палата должна стать своеобразным центром коммуникаций между всеми участниками городской жизни.

Фото: Амир Закиров, Сергей Грачев

- Самая критическая линия отношений сейчас – это «власть и граждане», - рассказал участникам сессии глава Ижевска Олег Бекмеметьев. - Она нуждается в серьезной перезагрузке, и именно обновленная Общественная палата может помочь ее провести.

Фото: Амир Закиров, Сергей Грачев

«Общественная палата должна стать третим центром силы в Ижевске»

В рабочих группах и мозгоштурмах участвовали и представители крупного бизнеса, уже имеющие серьезный опыт реализации городских проектов: генеральный директор компании «Острова» Дмитрий Данилов, директор компании «АСПЭК-Интерстрой» Алексей Половников и управляющий ТРК «Петровский», ТРЦ «Сигма», ТЦ «Кит» Сергей Жданов.

- Я был приятно удивлен форматом встречи, наличием большого количества людей с проактивной жизненной позицией, информативным выступлением о взаимодействии власти, бизнеса и общественности. Впечатлен энергией нового руководителя общественной палаты Анастасии Власовой и ее команды, - поделился впечатлениями Алексей Половников. - В рабочих группах поговорили о важном: о том, что городу необходима долгосрочная стратегия, о градостроительной политике, о мусоре, парках, парковках и о других «зонах роста» нашего города.

Фото: Амир Закиров, Сергей Грачев

Еще один важный ориентир для работы Общественной палаты П Ижевска – приоритеты, обозначенные руководством страны и региона. В их числе реализация национальных проектов, здоровье, социальное предпринимательство, подготовка к 100-летию государственности Удмуртской республики, 100-летие Михаила Тимофеевича Калашникова, поддержка и помощь НКО.

Фото: Амир Закиров, Сергей Грачев

- Обсуждение в пяти группах по числу профильных комиссий по разным направлениям дало много интересных идей. Они дополнят планы работы Общественной палаты на 2019 год, который будет опубликован 10 марта. Да, не все получилось во время стратсессии. Но я однозначно вижу значительный прогресс в понимании своих возможностей у членов палаты. В том, как встраиваться в городские процессы и строить их в будущем, - подвел итоги на своей странице в фейсбуке Александр Бадица, председатель Комиссии по экономическому развитию ОП Ижевска. - И главное, что проявилось и, надеюсь, останется с нами – осознание новой роли общественной инициативы в жизни города. НКО, их идеи и взаимодействие, Общественная палата Ижевска, как объединяющий и организующий инструмент, способны быть не просто трансляторами информации между властью и обществом. Они способны (и должны!) формировать собственную повестку, а также реализовывать ее. Этот третий центр силы обязательно должен появиться в городе для дальнейшей синергии идей и энергий городских изменений Ижевска!

Фото: Амир Закиров, Сергей Грачев

КСТАТИ

Какие проблемы города беспокоят ижевчан

За несколько дней до стратсессии Общественная палата Ижевска провела опрос в соцсетях: какие основные проблемы нашего города, и каковы его преимущества. Вот что ответили ижевчане.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

ЗНАЙ!

6 важных фактов об Общественной палате Ижевска

В ходе опроса выяснилось, что многие ижевчане слышали об Общественной палате, но не до конца понимают, что это такое. И чем она может помочь городу и его жителям. Давайте разбираться.

1. Общественная палата - не орган власти, как думают многие. Это независимая площадка, на которой происходит коммуникация горожан, чиновников, бизнеса, НКО и любых других участников, заинтересованных в развитии города.

2. Главная цель этой коммуникации - выработка согласованной позиции по актуальным вопросам с учетом мнения ВСЕХ сторон. Это позволяет довести до власти позицию общественников и бизнеса,а чиновникам - разъяснить людям необходимость и обоснованность тех или иных решений, и в результате достичь компромисса.

3. Все члены Общественной палаты работают на добровольной основе и безвозмездно. Этим людям хочется, чтобы наш город стал лучше. И они готовы тратить на это свое свободное время.

Фото: Амир Закиров, Сергей Грачев

4. У Общественной палаты нет собственного бюджета на реализацию проектов или инициатив. Поэтому одна из главных задач – находить иные возможности для реализации проектов.

5. Общественная палата может и должна проводить общественные экспертизы муниципальных правовых актов (привлекая для этого экспертов и проводя опросы общественного мнения) и осуществлять общественный контроль (по таким направлениям, как содержание и ремонт дорог, здравоохранение, образование и пр.).

6. И ещё одно важное направление работы Общественной палаты - поддержка некоммерческих организаций (НКО) и их инициатив.