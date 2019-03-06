Ижевчанин стал призером чемпионата мира по ледовому искусству

24 февраля в городе Фэрбанкс на Аляске подвели итоги чемпионата мира по ледовой скульптуре. Его призером стал 45-летний ижевчанин Виталий Леднев! Вместе со скульптором Евгением Горбуновым он создал скульптуру «Рыбка».

- «Рыбку» уже оценили, нам присудили «серебро». Сейчас идет последнее соревнование, командное, 6 дней на работу, - рассказывает Виталий.

О том, что в будущем он станет мастером ледяных фигур, Виталий никогда не задумывался. Как и большинство ребят, просто рисовал картинки на обложках школьных тетрадей. Да и на ИЗО в университет попал случайно – просто не имел особых талантов или способностей. Однако именно там, на 3-4 курсе он впервые попробовал себя в строительстве ледяного городка на центральной площади.

Принцип скульптора известен: отсечь все лишнее. Фото: Архив героя публикации

После университета молодого парня забрали в армию, а вернувшись он стал работать графическим дизайнером в нескольких фирмах. Ледяными городками занимался только зимой на Новый Год сначала по найму, а позже уже отправился в самостоятельное плавание, в качестве индивидуального предпринимателя.

Ледяные фигуры зажгли в ижевчанине с говорящей фамилией Леденев новую искру в творчестве. В течение уже почти 20 лет он ездит на различные конкурсы и соревнования по арт-искусству.

- В основном езжу на Аляску, где проходит чемпионат мира. На этом чемпионате я становился раз 15 победителем, - говорит Леденев. - Здесь на Аляске я не только соревнуюсь, но и выполняю коммерческие заказы.

Сначала мы рисуем очень подробный и детальный эскиз фигуры, затем - план-схему, на которой видно, какой кусок где стоит. Это как головоломка, которую нужно правильно собрать, - улыбается Виталий. Фото: Архив героя публикации

О ЛЮБВИ

С 2018 года Виталий живет в Японии, где обрел свою любовь и душевное спокойствие.

- По России конечно же скучаю. Каждую зиму возвращаюсь что бы строить новогодний ледовый городок в Ямало-ненецком автономном округе.

Ледовые фигуры принесли Виталию не только славу и успех, но и любовь. Свою вторую половинку он встретил именно на одном из арт-соревнований.

- С женой познакомился на соревнованиях здесь на Аляске. Она тогда училась на магистерскую степень в местном университете. И ради интереса записалась на соревнования попробовать себя в качестве любителя. Наши рабочие места оказались рядом - так и познакомились, - вспоминает скульптор.

Виталий вместе с женой Джунко Янагида. В замужестве Леднева. Фото: Архив героя публикации

Сначала возлюбленные прожили некоторое время в России, но из-за некоторых проблем с визой, они уехали на родину девушки – Японию.

Сейчас они живут рука об руку, купили дом и мечтают о ребенке.

Проблемы с ассимиляцией на новом месте конечно возникли. Язык, климат, менталитет: Виталию Леденеву пришлось привыкать ко всему.

- Дольше всех я привыкал к климату. Здесь очень высокая влажность и плюс 40: как в сауне и днем и ночью. А вот люди здесь мне нравятся – спокойные, - объясняет Виталий. - Японские язык сложный, и я пытаюсь его учить мало-помалу, а пока дома разговариваем по-английски.

В Ижевске остался самый родной и дорогой Виталию человек – это мама.

- Мама была в Японии лишь раз, я привозил ее, чтобы познакомить с новой родней. Моя мама уже пожилая и привыкать к новому климату ей сложно, - рассказывает Виталий

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».