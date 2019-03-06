Ижевчане отправились в зимний лес и три дня жили под открытым небом в -26 °C

Отправиться в лес за 40 километров от города, построить пещеру в снегу и ночевать в ней при температуре -26 градусов – на такую авантюру отважится далеко не каждый! Однако смельчаки в Ижевске все же нашлись. А особо бесстрашные и вовсе взяли с собой детей. Компанией в 30 человек они отправились в зимний лес на 3 дня, где учились строить ночлег, согреваться и оказывать первую помощь пострадавшим.

РЕШИЛИ ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ

34-летняя Ольга Матвеева – одна из тех, кто отправился в поход. Идею такого зимнего приключения ей подсказал знакомый – организатор экстремальных туров. Девушка, не раздумывая, согласилась. До похода она часто выбиралась в лес – но без ночевки, с друзьями, так что опыт был не первым. С собой Ольга взяла 14-летнюю дочь Полину.

- Я считаю, что очень важно научиться выживать в лесу и зимой, и летом! Потому что уверенности, что будет завтра, нет. Полина (дочь – прим. Ред.) меня во всем поддерживает, поэтому согласилась.

Снаряжения и подходящей одежды у путешественниц не нашлось – пришлось отправиться в магазин за походными рюкзаками, спальниками и теплой непромокаемой обувью.

- 24 января ночью мы собрали рюкзаки. Они оказались такими тяжелыми, - вспоминает Ольга. – «Не поднять», - говорю дочери. А она меня успокоила, сказала, что все будет хорошо.

На утро девушки отправились в лес, который находится в 40 км от Ижевска. –26 градусов - настоящий мороз. Но Ольга и Полина были настроены решительно. На машинах они приехали к точке икс, где оставили транспорт, встретились с компанией, с которой им предстояло провести ближайшие три дня, взвалили рюкзаки на спины... Начало было положено.

ФОТО: Ольга Матвеева

- Холод, кажется, пробирал до костей, - рассказала путешественница. – До первой остановки мы добирались по уже протоптанной тропе. На площадке нужно было выполнять задания инструкторов. Первым заданием было развести костер и вскипятить чай. Команда занялась делом: кто-то расчищал площадку подручными средствами, кто-то – пошел за дровами. А после - мы пили чай со сгущенкой и хлебом, знакомились друг с другом и получали первые рекомендации о жизни в лесу.

ФОТО: Ольга Матвеева

НОВИЧКИ И БЫВАЛЫЕ

Группу из 30 человек инструкторы разделили на 3 подразделения – по 10 в каждом. В первых двух были новички, в третьей – эксперты, у них задания были сложнее, а условия – жестче. Полина и Ольга попали в отряд новичков. Но, несмотря на облегченный уровень, пройти курс зимнего выживания оказалось нелегко.

- После того, как нас разделили на команды, мы вновь отправились в дорогу, - вспоминает Ольга. – Шли до вечера, а после - нашли место и начали обустраивать ночлег. Компанией в 10 человек мы построили «землянку» - навес сделали из лапника и жердей. Вместо крыши использовали полиэтилен. Дно выстлали плащ-палатками, еловыми ветвями и спальниками, а внутри развели костер из хвороста, собранного в лесу. На нем и приготовили ужин – макароны с тушенкой.

ФОТО: Ольга Матвеева

Умывальником для путешественников служили влажные салфетки, туалетом – расчищенная за деревьями площадка. Группа питалась три раза в день – с утра, в обед и вечером. Готовили пищу сами – на завтрак, например, сладкую кашу, на ужин – кашу или лапшу с тушенкой. В обед же пили горячий чай с печеньем, шоколадом или колбасой.

ДОМИК В СНЕГУ

Первая ночь далась нелегко: было очень холодно и неуютно. Однако тогда Ольга еще не знала, что следующую ночь им предстоит провести… В сугробе. Рыть жилище пришлось делать буквально руками из снега. Площадку под новое место для ночевки не утрамбовывали, а наоборот накидывали снег. Путешественникам повезло – материал для строительства был сырым, поэтому жилище получилось крепким. Оставив снежный домик на пару часов, путешественники дали ему застыть. А когда «иглу» было готово, выстелили «пол» жилища полиэтиленом, туристическими ковриками и спальниками.

ФОТО: Ольга Матвеева

- Инструкторы проверили ночлег на прочность. Попрыгали на крыше, - прокомментировала Ольга. – Так что риска, что она развалится во время сна, не было. Сугробов было два: в каждом спали 10 человек, спина к спине – так теплее.

На следующий день инструкторы рассказали об уроках выживания: отогревали попавшего в ледяную ванну участника похода (из группы спецов), переносили раненого и оказывали первую помощь «пострадавшим».

- Несмотря на такие экстремальные условия, никто не заболел и не пострадал. Наша группа смогла погрузиться в реальную жизнь – у нас даже телефонов не было. И знания, вынесенные из этого похода, точно пригодятся в жизни. Поэтому я ни разу не пожалела, что взяла с собой дочь. Полине все понравилось, теперь ждет летней вылазки. В мае планирую взять и младшую – сейчас ей 9 лет, - резюмировала путешественница.

СЫН ОСТАЛСЯ В ВОСТОРГЕ

Еще одним ижевчанином, отправившемся в зимний лес с ребенком, стал Михаил. В поход он выдвинулся со своим 7-летним сыном Ярославом.

- Ребенок согласился с большим удовольствием, - рассказал Михаил. – Я очень давно хотел отправиться в лес с ночевкой с сыном, а тут выпала такая возможность. С инструкторами это вполне безопасно.

ФОТО: Ольга Матвеева

В отличие от Ольги и Полины, мужчины с нетерпением ждали предстоящей поездки. Собирали вещи: выбирали качественную непродуваемую одежду – ту, которая отводит пот от тела, еду – крупы, тушенку, сало, колбасу, сыр, шоколад и хлеб, инструменты, спички, зажигалку, огниво…

- На место локации группы мы пришли немного позже, - вспоминает Михаил. – Но включились в дело: познакомились с группой, помогали обустроить ночлег. Конечно, первая ночь далась тяжело – было холодно. А после освоились. Просыпались с рассветом, не по будильнику: ни часов, ни телефонов у нас не было: связь с внешним миром держали кураторы.

СТРОИМ ИДЕАЛЬНЫЙ СНЕЖНЫЙ ДОМИК!

Идеальный сугроб для ночевки должен равняться площади спящих тел. Чтобы было тепло, должно быть тесно. Если место будет больше, нагреть пространство и удержать тепло будет в разы сложнее. Высота сугроба в идеале – 30-40 см над головой. Этого достаточно, чтобы вход был комфортным, утверждают специалисты.