Утро в Ижевске: агрегат для мягкой посадки на Марс, аксели от Туктамышевой и регионы с самым высоким уровнем продаж алкоголя
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 марта, четверг. В городе будет днем -5...-7 градусов, небольшой снег, на дорогах гололедица. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
- В Удмуртии разыскивают молодого человека
- Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя
- На трассе Удмуртии столкнулись два грузовика
- На заводе в Удмуртии создали агрегат для мягкой посадки на Марсе
- Жителя Удмуртии убило манипулятором на заводе в Елабуге
- Африканского сома будут выращивать в Удмуртии
- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила видео, где прыгает два тройных акселя
Далее с подробностями:
«Пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши»
"Маленькая пенсия? Тунеядец!"
Волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения. А сколько получает сам депутат?
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Правда ли, что в удмуртском селе Киясово пенсионерам продают просроченные продукты?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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