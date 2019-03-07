Утро в Ижевске: агрегат для мягкой посадки на Марс, аксели от Туктамышевой и регионы с самым высоким уровнем продаж алкоголя

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 7 марта, четверг. В городе будет днем -5...-7 градусов, небольшой снег, на дорогах гололедица. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

- В Удмуртии разыскивают молодого человека

- Названы пять регионов с самым высоким уровнем продаж алкоголя

- На трассе Удмуртии столкнулись два грузовика

- На заводе в Удмуртии создали агрегат для мягкой посадки на Марсе

- Жителя Удмуртии убило манипулятором на заводе в Елабуге

- Африканского сома будут выращивать в Удмуртии

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева выложила видео, где прыгает два тройных акселя

Далее с подробностями:

«Пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши»

"Маленькая пенсия? Тунеядец!"

Волгоградский депутат единоросс Гасан Набиев заявил, что «пенсию восемь тысяч рублей получают только тунеядцы и алкаши». Высказался парламентарий на внеочередном заседании Волгоградской областной Думы 6 марта. История тут же разлетелась по соцсетям и вызвала волну возмущения. А сколько получает сам депутат?

Проверка слуха

Просрочка для пенсионеров?

Правда ли, что в удмуртском селе Киясово пенсионерам продают просроченные продукты?

Призер ЧМ на Аляске!

Фигуры, лед и любовь

24 февраля в городе Фэрбанкс на Аляске подвели итоги чемпионата мира по ледовой скульптуре. Его призером стал 45-летний ижевчанин Виталий Леднев! Он рассказал "Комсомолке" о работе скульптора и как повстречал свою любовь.

Испытания для всей семьи

Семейный экстрим

40 км от города, лес и -26 градусов: компания из Ижевска отправилась в трехдневный зимний поход. Как они справились с холодом и где спали смельчаки, читайте в нашем материале.

Кто «Лучший папа Ижевска»?

Лучший папа Ижевска

«Комсомолка» выбирает «Лучшего папу Ижевска»! 1 марта на сайте izh.kp.ru стартует голосование в рамках конкурса «Мужское воспитание». За звание самого лучшего отца будут бороться 128 участников, и только вы будете решать, кто достоин этого звания.