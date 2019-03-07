100 артистов, 30 собак и кошек, 15 стран мира: В Ижевске открылся фестиваль циркового искусства
С 6 марта в Ижевске стартовал фестиваль циркового искусства (0+). На протяжении четырех дней манеж станет домом для сотни артистов из 15 стран мира! Это акробаты из Эквадора, эквилибристы из России, украино-великобританский дуэт, жонглеры из Чехии и Мексики, австрийский клоун и многие другие.
Фото: Диля Ахмадишина
- Например, дрессировщик собак Евгений Комисаренко привез 14 очаровательных пуделей и японского шпица, всего 15 собак и 15 кошек. А Ольга Борисова и Алексей Макаренко прибыли вместе с шестью львами - гордыми красавцами из аттракциона «В садах Ривенделла», - рассказали организаторы.
Фото: Диля Ахмадишина
Первыми приехали еще 27 февраля команда из Северной Кореи. У них потрясающий по сложности номер «Большой полет». У них достаточно сложная подвеска и техническая подготовка номера, поэтому пока манеж был свободен они занимались монтажом своего оборудования.
Фото: Диля Ахмадишина
Праздник будет идти до 10 марта. В день по три выступления! И еще есть шанс отхватить билет.
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Фото: Диля Ахмадишина
Цирковой фестиваль в Ижевске.Автор: Сергей Грачев
ИСТОЧНИК KP.RU
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