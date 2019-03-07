Как правильно выбрать цветы на 8 марта в Ижевске?

Флористы начинают готовиться к 8 марта за месяц. Многие говорят, что именно этот праздник «кормит» потом весь год. Ведь, если подумать, в какой еще день есть такой большой запрос на цветы? Как рассказали «Комсомолке» в одном из цветочных магазинов Ижевска, первые покупатели стали приходить уже в 4 утра.

- Было в прошлые года, что приходили и в два, и в три часа ночи. И в течение дня каждый час кто-нибудь приходит. В фаворитах у мужчин – мимозы и тюльпаны. Но, что интересно, большинство гостей заранее знает, какие именно цветы в фаворите у их дам. Поэтому с уверенностью показывают на тот или иной букет, - рассказали в магазине.

В преддверии праздника сами сотрудники спят буквально по нескольку часов. Несмотря на это, всегда встречают гостей с улыбкой.

- Уже 1 февраля начинаем думать о плане мероприятий. Закупить упаковку, подточить инструменты, полностью обустроить рабочее место, чтобы все было под рукой, - рассказывает основатель и директор Флористической Компании «Крона», мастер-флорист, педагог-дизайнер сада Валентина Боталова.

- Все цветы расходятся очень быстро. Благо, всегда есть в магазине запас, который делаем заранее. Даже 9-го числа еще остаются букеты, - рассказали в магазине.

В обилии выбора и цветов, лучше не ошибиться. Иначе приятный подарок на следующий день может стать разочарованием.

КАК ВЫБРАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ?

Сначала нужно внешне осмотреть его. Сразу можно понять по стеблю и лепесткам, если цветок «уставший». Особенно придирчиво и с недоверием стоит отнестись к цветам, усыпанным блестками. За ними может скрываться гнильца. Если хотите именно блестящие бутоны, то попросите флориста при вас обработать их блестками.

Нужно посмотреть на воду, где стоял цветок. Мутная вода – признак долгостоя. Наш друг – свежая и прозрачная.

Смотрим на листочки. Лучше, конечно, чтобы листочков было не так много, при этом большая часть воды будет поступать в сам бутон. Поэтому при составлении букетов стараются убрать лишнюю зелень и заменить ее на автономную.

Если берете букет, внимательно посмотрите на место связки – стебли в этих местах должны быть чистые, без всяких повреждений. При этом, если у розы тонкий стебель и большой бутон – лучше отказаться от такого цветка. В случае с герберами – стоит отдавать предпочтение тем, чей стебель в прозрачной упаковке.

Многие советуют отказаться от готовых букетов. В них могут скрываться уже увядающие бутоны. То же самое касается всевозможных оборочек на самом цветке.

ВЗЯЛИ БУКЕТ, А ЧТО ДАЛЬШЕ?

При транспортировке прекрасное создание может замерзнуть. Даже несмотря на то, что на улице будет небольшой плюс. Поэтому в любом случае попросите завернуть цветы в бумагу, газету, на крайний случай – пакет. Это не только защитит от температуры, но и от внешнего воздействия. Главное, при торжественной передаче букета не забыть убрать пакетик.

Прежде чем красота окажется в вазе, необходимо подрезать стебли. Для этого нужен острый секатор или нож. Не ножницы! Они могут защемить поры стебля. Срезать стебель стоит наискосок.

Воду в вазе лучше менять раз в день. В крайнем случае, следить за тем, чтобы она всегда была прозрачная и не мутная. Для того, чтобы букет простоял дольше, можно добавить специальные средства, которые продают в тех же магазинах, или аскорбиновую кислоту.

Еще немного про воду. Холодная вода хороша для роз, где стебель должен быть на 2/3 в воде. Если стебель мягкий (тюльпаны, ирисы), то их нужно опускать на ¼ в воду. Лилии и хризантемы предпочитают находиться на ½ в воде.

Внимательно выбираем место, куда поставим букет. Это должен быть далекий от отопительных приборов угол. Но не на сквозняке.