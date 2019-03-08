2019-03-08T17:51:40+03:00
Общество

8 марта в Ижевске: как Александр Бречалов, Олег Бекмеметьев и Олег Гарин поздравили женщин

“Комсомолка” собрала поздравления глав республики и города
Анастасия Захарова
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Александр Бречалов упомянул о демографической политикеАлександр Бречалов упомянул о демографической политикеФото: Сергей ГРАЧЕВ
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8 марта мужчины поздравляют женщин с праздником. В цветочных выстраиваются очереди, а женщины слушают поздравления от любимых мужчин. Не остались в стороне и главы республики и города.

Глава Удмуртии Александр Бречалов

Александр Бречалов упомянул о демографической политике Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Александр Бречалов упомянул о демографической политикеФото: Сергей ГРАЧЕВ

- 8 Марта давно уже утратило политическую окраску. Этот праздник теперь несёт в себе хорошее настроение, первые тёплые лучи солнца, аромат весенних цветов и любовь к окружающим нас женщинам. Поэтому Международный женский день сегодня является отличным поводом выразить вам признательность за вашу безграничную доброту и нежность. Ведь именно вы делаете мир вокруг нас светлым и радостным, спокойным и гармоничным. Вы создаёте будущее нашей Удмуртии и всей России. Понимая это, руководство страны предпринимает все усилия для создания социальной стабильности в обществе, развития института семьи, укрепления уверенности в будущем, - сказал Александр Бречалов

Глава города Олег Бекмеметьев

Олег Бекмеметьев приглашает ижевчанок на фестиваль фейерверков Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Олег Бекмеметьев приглашает ижевчанок на фестиваль фейерверковФото: Сергей ГРАЧЕВ

-Милых и очаровательных ижевчанок искренне поздравляю с Международным женским днём. Сегодня для вас - все цветы и пожелания, а ещё - фестиваль фейерверков, который начнётся в 19.00. Приглашаю всех на Набережную. Будет очень красиво! - написал глава города на своей странице “Вконтакте”. Также Олег Бекмеметьев выложил видеопоздравление на youtube

Председатель городской думы Ижевска Олег Гарин

Гарин выложил видеопоздравление вконтакте Фото: Архив «КП» в Ижевске

Гарин выложил видеопоздравление вконтактеФото: Архив «КП» в Ижевске

-8 Марта – первый весенний праздник, по праву посвященный тем, кому природа дала величайшее право дарить жизнь – вам, дорогие женщины! Современные женщины успешно реализуют себя в самых разных профессиях, достигают высот в бизнесе и политике, спорте и культуре, науке и общественной деятельности. Ответственно и мудро растят детей, воспитывая в них лучшие нравственные качества. Милые наши, очаровательные и неповторимые женщины! Пусть рядом с вами всегда расцветают улыбки и звучат комплименты, пусть осуществляются ваши мечты, а в душе всегда царит весна! С Международным женским днем! - написал Олег Гарин на своей странице “Вконтакте”. А еще председатель гордумы записал видеообращение

Олег Бекмеметьев поздравляет ижевчанок.Поздравление Главы города Ижевска Олега Бекмеметьева с Международным женским днем

ИСТОЧНИК KP.RU

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