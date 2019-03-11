Утро в Ижевске: Максим Вылегжанин прилетел в Удмуртию, погода на неделю и завершение циркового фестиваля
Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 марта, понедельник. После выходных работать совсем не хочется, но нужно настраиваться на рабочую неделю. Сегодня в городе днем будет +1...+3 градусов, мокрый снег, слабый гололед. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем посмотреть новости одной строкой:
-Какая умница! Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова получила золотую медаль Универсиады.
- Какие молодцы! Светлане Сургановой поклонники из Ижевска сделали сюрприз перед концертом. Как отреагировала певица.
-8 Марта в Ижевске состоялся фестиваль фейерверков. Вспоминаем, как это было.
-Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отдал распоряжение устранить последствия аномальных осадков.
-Ого! В Ижевск прибудет поезд с сирийскими трофеями.
-К 2024 году в Удмуртии планируют ликвидировать 312 несанкционированных свалок.
-Жительница Удмуртии на протяжении почти полугода издевалась над 5-летней дочерью. Для бедной малышки все осталось в прошлом - уголовное дело против ее матери направлено в суд.
Далее с подробностями:
12 Международный фестиваль циркового искусства завершился в Ижевске
Фото: Архив
Кто стал призером фестиваля (продолжение).
10 марта закончивший спортивную карьеру Максим Вылегжанин прилетел в Ижевск после этапа Кубка Мира в Норвегии
Фото: Архив
О чем он рассказал журналистам (продолжение).
Погода в Ижевске на ближайшую неделю
Фото: Архив
Небольшая минусовая температура и снег с дождем ожидаются на следующей неделе в Ижевске (продолжение)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Доброе утро, Ижевск! »