2019-03-11T07:36:56+03:00
Общество

Утро в Ижевске: Максим Вылегжанин прилетел в Удмуртию, погода на неделю и завершение циркового фестиваля

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Доброе утро, Ижевск! Сегодня 11 марта, понедельник. После выходных работать совсем не хочется, но нужно настраиваться на рабочую неделю. Сегодня в городе днем будет +1...+3 градусов, мокрый снег, слабый гололед. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем посмотреть новости одной строкой:

-Какая умница! Биатлонистка из Удмуртии Валерия Васнецова получила золотую медаль Универсиады.

- Какие молодцы! Светлане Сургановой поклонники из Ижевска сделали сюрприз перед концертом. Как отреагировала певица.

-8 Марта в Ижевске состоялся фестиваль фейерверков. Вспоминаем, как это было.

-Глава Ижевска Олег Бекмеметьев отдал распоряжение устранить последствия аномальных осадков.

-Ого! В Ижевск прибудет поезд с сирийскими трофеями.

-К 2024 году в Удмуртии планируют ликвидировать 312 несанкционированных свалок.

-Жительница Удмуртии на протяжении почти полугода издевалась над 5-летней дочерью. Для бедной малышки все осталось в прошлом - уголовное дело против ее матери направлено в суд.

Далее с подробностями:

12 Международный фестиваль циркового искусства завершился в Ижевске

Фото: Архив

Фото: Архив

Кто стал призером фестиваля (продолжение).

10 марта закончивший спортивную карьеру Максим Вылегжанин прилетел в Ижевск после этапа Кубка Мира в Норвегии

Фото: Архив

Фото: Архив

О чем он рассказал журналистам (продолжение).

Погода в Ижевске на ближайшую неделю

Фото: Архив

Фото: Архив

Небольшая минусовая температура и снег с дождем ожидаются на следующей неделе в Ижевске (продолжение)

ИСТОЧНИК KP.RU

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