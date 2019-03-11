Поддержка детского спорта, образования и здравоохранения: Благотворительный фонд «САФМАР» подвел итоги 2018 года в Удмуртии

Благотворительный фонд «САФМАР» подвел итоги 2018 года в Удмуртии. Так, при его поддержке были реализованы весьма значимые для республики события. «Комсомолка» собрала самые важные из них.

ОТКРЫТИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА

1 июня 2018 года в Ижевске состоялось открытие республиканского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья. В строительство этого необходимого для республики объекта структурами под управлением М.С. Гуцериева было вложено свыше 500 миллионов рублей. В этом уникальном медицинском центре проходят комплексную реабилитацию пациенты с инвалидностью в возрасте от 6 месяцев до 18 лет. Центр включает 6 отделений, в том числе стационарное отделение на 80 мест для прохождения курсов реабилитации длительностью от 14 до 28 дней, а также отделение «Мать и дитя». В целом, центр может принимать на лечение более 1600 детей и подростков в год.

ПОДДЕРЖКА СПОРТА

Также важным событием стало подписание Соглашения о развитии детско-юношеского хоккея в Удмуртии между Правительством УР и Благотворительным фондом «САФМАР». В рамках данного Соглашения -приобретение спортивного инвентаря и экипировки для юных хоккеистов, организация республиканских соревнований среди детско-юношеских команд, а также строительство объектов спортивной инфраструктуры в муниципальных образованиях Удмуртии, в том числе обустройство открытых и строительство крытых хоккейных площадок. Всего на проекты программы по развитию детско-юношеского хоккея Благотворительным фондом «САФМАР» в течение трех лет – с 2018 по 2020 г.г. будет выделено 450 миллионов рублей.

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В конце 2018 года уже прошли соревнования в рамках данного Соглашения. Турнир по хоккею среди детско-юношеских команд им. М.Т. Калашникова собрал 72 команды из 25 муниципальных образований Удмуртии - всего более 1300 юных хоккеистов стали участниками грандиозного спортивного праздника. Также в рамках Соглашения был реализован уникальный проект - Международный кубок по хоккею-следж им. М.Т. Калашникова среди детско-юношеских команд. В начале 2019 года серию турниров продолжили легендарные соревнования «Золотая шайба» им. А.В. Тарасова, имеющие 55-летнюю историю. В турнире приняли участие 30 команд, это более 500 участников. Победители представят Удмуртию на Всероссийском этапе.

Подписанное Соглашение о развитии детско-юношеского хоккея стало мощным импульсом для развития этого вида спорта в Удмуртии и значительно обогатило спортивную жизнь региона.

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В 2018 году, как и в предыдущие периоды, оказывалась постоянная поддержка учреждениям дошкольного и дополнительного образования, общеобразовательным и спортивным школам, вузам, центрам творчества, сельским клубам и библиотекам, храмам и больницам.

- Благотворительные проекты всегда были и остаются важной частью моей жизни. Я убежден, что бизнес должен быть социально ответственным перед обществом, - отметил председатель Совета Благотворительного фонда «САФМАР» Михаил Гуцериев.

СПРАВКА «КП»

Благотворительный фонд «САФМАР» был учрежден 13 сентября 2013 года Михаилом Сафарбековичем Гуцериевым, крупнейшим российским предпринимателем и меценатом. Имя Гуцериева напрямую связано с главной идеей меценатства – это гармоничное единение высокой образованности, культуры, нравственности и искреннее стремление служению Родине.

На протяжении многих лет при участии Благотворительного фонда «САФМАР» и лично Михаила Сафарбековича в Удмуртской Республике реализуются важные проекты, направленные на развитие региона.

Так, в августе 2011 года в Ижевске был введен в эксплуатацию новый корпус Института нефти и газа Удмуртского государственного университета, а двумя годами позднее - современное благоустроенное общежитие.

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При финансовой поддержке М.С. Гуцериева строятся и восстанавливаются храмы в городах и селах республики, в том числе Свято-Михайловский Собор в Ижевске. Здание Государственного цирка и зоопарка Удмуртии, являющихся визитной карточкой региона, также построены при участии структур, которые возглавляет М.С. Гуцериев. Ежегодно порядка 17 миллионов рублей направляются на развитие муниципальных образований Удмуртской Республики. Автомобили скорой помощи, школьные автобусы, поддержка спортивных клубов и финансирование соревнований, строительство стадионов и спортивных многофункциональных площадок – все это добрые дела, реализованные М.С. Гуцериевым на благо жителей Удмуртии. Всего с 2003 по 2018 годы структурами под управлением М.С. Гуцериева направлено 2 миллиарда 350 миллионов рублей на реализацию благотворительных проектов в Удмуртии.

Деятельность Благотворительного фонда «САФМАР» продолжается. За плечами у структур Михаила Сафарбековича Гуцериева - сотни добрых дел – реализованных социальных и благотворительных проектов. Это много¬летнее сотрудничество и поддержка позволят Удмуртской Республике и в дальнейшем успешно расти и развиваться.