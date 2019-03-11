В Ижевске выбрали лучшего папу

Мы подвели итоги конкурса «Мужское воспитание» от «Комсомольской правды» и Промсвязьбанка. В нем приняли участие 118 отцов Ижевска – строгих, внимательных и заботливых.

Из всех кандидатов на звание «Лучшего папы» горожане выбрали трех самых-самых. Мы проверили их на отсутствие накрутки и теперь с уверенностью объявляем победителей!

Первое место с результатом в 305 голосов занял Катаев Максим (на главном фото).

- У нас дед читает газету «Комсомольская правда», так и узнали о конкурсе – он подсказал. Несмотря на то, что на фото я только с дочками, у меня есть еще и сын. С детства стараемся не ругать за какие-то проступки, а объяснять детям, что такое хорошо, а что такое плохо. Дома живем по распорядку дня – с женой приучаем к дисциплине и порядку, - поделился Максим. – А самое главное в воспитании детей – это любить их побольше и всегда поддерживать.

Серебро завоевал Сафонов Евгений. От ижевчан он получил 300 голосов.

Евгений Сафонов

- Дочери практически все разрешаю, - прокомментировал мужчина. – А когда она расстроена, переключаю внимание. Например, включаю мультики.

Почетное третье место завоевал Иванов Игорь. За фотографию с дочерью Кариной проголосовали 223 горожанина.

Игорь Иванов

- Она у нас единственная, поэтому все внимание уделяем только ей, - рассказал Игорь. – Поэтому Карина немного избалованная. Но она же девочка!

Напомним, что конкурс был приурочен к 23 февраля и продлился месяц – с 11 февраля по 11 марта. Для того, чтобы стать участником, нужно было выслать в редакцию фото с главой семейства – мужем, отцом или дедом. После ижевчане определяли победителей, голосуя за кандидатов на нашем сайте. По итогам определились трое призеров, каждый из которых получает в качестве приза сертификат на полет в аэротрубе различного номинала.

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