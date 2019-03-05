2019-03-05T07:05:01+03:00
Общество

Утро в Ижевске: где отметить Масленицу, завершение карьеры Максима Вылегжанина и оттепель

“Комсомолка” рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Анастасия Захарова
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В Ижевске будет оттепельВ Ижевске будет оттепельФото: Архив «КП» в Ижевске
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Доброе утро, Ижевск! На календаре 5 марта. Сегодня -2 градуса, будет небольшой снег. А еще сегодня второй день масленичной недели - “заигрыш”. Во вторник на Масленице катаются с горок, веселятся и едят блины. А мы напоминаем, что произошло вчера.

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А теперь подробнее:

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова: «Россия ведет собственное расследование дела Скрипалей»

Прошел год с момента отравления Скрипалей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Прошел год с момента отравления СкрипалейФото: Михаил ФРОЛОВ

4 марта 2018 года неизвестно кто отравил на юго-западе Англиимеждународного шпиона Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией. Лондоннезамедлительно обвинил во всем Москву и ввел санкции. И здесь англичане не одиноки — новые антироссийские меры каждый месяц анонсируют их «атлантические партнеры» в США. В чем же причина такой истерии, и зачем Америка раздувает дело «русских хакеров», а Британия — «дело Скрипалей»? Об этом в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. (подробнее)

Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин завершил карьеру

Максим - трижды серебряный призер Олимпиады в Сочи Фото: Архив «КП» в Ижевске

Максим - трижды серебряный призер Олимпиады в СочиФото: Архив «КП» в Ижевске

Знаменитый лыжник Максим Вылегжанин завершил карьеру. Об этом олимпийский призер заявил 27 февраля на чемпионате мира в Австрии. В гонке на 15 километров он финишировал 33-м. Почему он решил оставить спорт и кто придет ему на смену? (подробнее)

Масленица в Ижевске: где ижевчане могут проводить зиму и поесть блинов?

Масленицу отметят в Лудорвае и на ипподроме Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Масленицу отметят в Лудорвае и на ипподромеФото: Сергей ГРАЧЕВ

С 4 марта начинается масленичная неделя. «Комсомолка» собрала гуляния, которые пройдут по случаю на разных площадках города. (подробнее)

Оттепель и небольшой снег ожидаются в Удмуртии на неделе

будет тепло Фото: Архив «КП» в Ижевске

будет теплоФото: Архив «КП» в Ижевске

По ночам столбик термометра может показывать -15. По ночам ожидаются заморозки и дневные оттепели. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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