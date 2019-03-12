2019-03-12T11:51:06+03:00
Общество

Юбилейный сезон «Песен нашей Победы» стартует в Ижевске

Рассказываем, кто может принять участие в вокальном проекте
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
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В Ижевске стартовал юбилейный десятый сезон вокального проекта «Песни нашей Победы» радиостанции «Адам».

В этом году легендарный проект посвящен героям Великой Отечественной войны. Впервые в рамках «Песен нашей Победы» на радио «Адам» (104,5 FM) (12+) выйдет цикл программ о подвигах жителей Удмуртии в годы войны. Кроме того, в юбилейном сезоне появилась специальная номинация – чтение стихов о войне.

Завершится проект 9 Мая гала-концертом под залпы салюта. Фото: Архив «КП» в Ижевске

Завершится проект 9 Мая гала-концертом под залпы салюта. Фото: Архив «КП» в Ижевске

В 2018 году проект поразил своим масштабом, а девятый гала-концерт стал по-настоящему народным. Участниками «Песен нашей Победы» стали более 300 жителей Удмуртии, 70 детей собрались в большой сводный хор, более 600 фотографий Героев войны прислали организаторам, а площадь у Монумента «Навеки с Россией» заполнили десятки тысяч зрителей. Почти три месяца команда радио «Адам» по крупицам собирала факты и справки, фотографии и воспоминания, перерывала архивы и слушала сотни исполнителей.

В команде организаторов концерта почти 400 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

В команде организаторов концерта почти 400 человек Фото: Архив «КП» в Ижевске

По традиции участниками проекта «Песни нашей Победы» становятся как любители, так и профессионалы.

–Уникальность проекта в том, что участниками становятся абсолютно простые люди. Мы не ищем супер-вокалистов, не ждем людей с супер-данными. Так задумывалось изначально. Приходят и инженеры, и экономисты, и бизнесмены, и сотрудники МЧС… И профессионалы есть, но они участвуют наравне с другими. Например, Артем Князев - победитель одного из сезонов. Когда он пришел к нам на запись, я помню, мы услышали его через 3 двери! Он исполнял «Майский вальс», - рассказывает программный директор радиостанции «Адам» Денис Погодин. –Мы думали о том, одаривать ли как-то участников, и пришли к выводу, что в этот проект люди идут не ради призов. Это память, это уважение к подвигу Героев. И, в первую очередь, это честь.

Как стать участником проекта?

С 4 марта по 26 апреля – спеть песню

1. Выбрать одну из 60 песен на сайте izhlife.ru/pobeda.

2. Записать ее дома или в студии радио «Адам» (чтобы записаться в студии, надо предварительно позвонить по телефону 945-045)

3. Прислать видео- или аудиозапись, оставив заявку на сайте izhlife.ru/pobeda. Запись необходимо отправить за два дня до эфира – график указан на сайте проекта

Прочитать стихотворение

Это специальная номинация юбилейного сезона проекта «Песни нашей победы».

1. Самостоятельно выбрать стихотворение, посвященное Великой Отечественной войне (хронометраж до 1 минуты).

2. Зачитать его на видео

3. Загрузить на сайт izhlife.ru/pobeda.

4. Участник с лучшим прочтением, по мнению команды радио «Адам», прочтет стихи на гала-концерте проекте 9 мая

Прислать историю

Если вы знаете историю подвига своего родственника, готовы ее рассказать всему городу, напишите ведущей программы Марии Загуменновой.

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Фото: Архив «КП» в Ижевске

Для лиц старше 18 лет. Организатор ООО «Ариго».

Сроки Акции с 4 марта по 9 мая 2019 г.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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