Утро в Ижевске: приговор по взрыву дома на Удмуртской и запрет хостелов

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 12 марта, вторник. Днем будет +2 градуса, но погода пока не очень радует: будет идти дождь со снегом. Ветер южный, 6 м/с. Рассказываем, что произошло в городе, стране и в мире:

На нескольких участках в Ижевске перекроют дорогу (подробнее)

В Ижевске разыскивают девочку, которая пропала 8 марта (подробнее)

Движение по ледовой переправе Сарапул-Ершовка ограничат для большегрузов (подробнее)

Врача-терапевта из Ижевска задержали за сбыт наркотиков (подробнее)

В Удмуртии машина насмерть сбила пешехода (подробнее)

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Девочка-маугли из Москвы боится оставаться одна в больнице

девочку нашли в куче мусора

Детский омбудсмен Анна Кузнецова навестила девочку-маугли в московской больнице. Пятилетнюю одичавшую Лиду (имя ребенка изменено по этическим причинам - прим. ред.) среди кучи мусора и грязи нашли полицейские и спасатели, которые вскрыли дверь московской квартиры на Ленинградском шоссе (подробнее)

Взрыв дома на Удмуртской: виновника трагедии направили на лечение

виновного приговорили к принудительному лечениюФото: Архив КП

11 марта Верховный суд Удмуртии вынес окончательное решение по делу Александра Копытова. Он обвинялся во взрыве на Удмуртской, 261, который случился в ноябре 2017 года. Суд принял решение отправить его на принудительное лечение (подробнее)

Хостелы под запретом: что станет с ижевскими гостиницами, находящимися в многоквартирных домах?

хостелы закрывают из-за жалоб соседейФото: Архив КП

Несколько дней назад Госдума приняла закон о запрете хостелов в многоквартирных домах. Мы решили выяснить, как это отразится на Ижевске (подробнее)