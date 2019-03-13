Утро в Ижевске: пробки из-за неработающих светофоров, судьба плавучего острова и прошедшее шоу «Дамских угодников»

Доброе утро, Ижевск! На календаре 13 марта, среда. Сегодня синоптики обещают небольшой снег и переменную облачность. Температура воздуха -3..+1 градус, ветер западный, 3-6 м/с.

«Комсомолка» желает всем хорошего дня. А пока вы готовитесь к рабочему дню, предлагаем вспомнить самые важные новости минувшего дня.

- Плавучий остров в Ижевске планируют «разрезать» (подробнее)

- Дорожным службам Ижевска поручили тщательно очищать тротуары от наледи (подробнее)

- На создание центра одаренных детей Удмуртия получит 200 млн рублей (подробнее)

- Более 11 тысяч человек заболело ОРВИ в Удмуртии за неделю (подробнее)

- Пять скверов планируют благоустроить в Ижевске за 2019 год (подробнее)

- Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева подвела итоги конкурса мемов (подробнее)

ВЕСЕННИЕ ПРОБКИ

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12 марта ижевчане заметили, что не работали многие светофоры. Из-за этого в городе стало больше пробок. Вдобавок встали трамваи в сторону улицы Орджоникидзе. В ГИБДД заявили, что светофоры ломаются из-за влаги. Кабели светофорных объектов отключаются. Такая ситуация характерна во время таяния снега и ливней. Такая ситуация может повториться, потому что погода неустойчивая. (подробнее)

КОГДА ПИК ПАВОДКА В ИЖЕВСКЕ?

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В Удмуртии пик прохождения паводка ожидается 10-20 апреля 2019 года. Со второй половины марта по республике начнутся взрывные работы на реках. Такие меры предпринимают для того, чтобы избежать заторных явлений. Также пройдет тренировка: действия при подтоплении населенных пунктов. В 2019 году в зону возможного подтопления может попасть 24 населенных пункта на территории Удмуртии. (подробнее)

«ДАМСКИЕ УГОДНИКИ» ДЛЯ ИЖЕВСКИХ ДАМ

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Для многих женщин Ижевска 11 марта стало особенным днем. Именно тогда на сцене ДК «Металлург» выступили мужчины из эксклюзивного шоу «Дамские угодники» (18+). Одиннадцать Аполлонов не только демонстрировали хореографию, но и показали, как можно любить прекрасную половину человечества. Все это было приправлено отборным юмором от ведущих. Репортаж – уже на «КП». (подробнее)

ЮБИЛЕЙНЫЕ «ПЕСНИ НАШЕЙ ПОБЕДЫ»

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В Ижевске стартовал юбилейный десятый сезон вокального проекта «Песни нашей Победы» радиостанции «Адам». В этом году легендарный проект посвящен героям Великой Отечественной войны. Впервые в рамках «Песен нашей Победы» на радио «Адам» (104,5 FM) (12+) выйдет цикл программ о подвигах жителей Удмуртии в годы войны. Кроме того, в юбилейном сезоне появилась специальная номинация – чтение стихов о войне. Подробнее о проекте узнала «Комсомолка». (подробнее)