2019-03-13T09:27:02+03:00
Общество

Город в цифрах: какие блины предпочитают ижевчане

Вспоминаем Масленицу
Анастасия Захарова
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Масленицу отмечали во всем городеМасленицу отмечали во всем городеФото: Сергей ГРАЧЕВ

Несколько дней назад ижевчане шумно отметили Масленицу. Самый большой праздник прошел на ипподроме. Люди забыли о диете и наелись блинов на год вперед. Рассказываем, какие блины больше всего любят в нашем городе и насколько поправились ижевчане за Масленицу.

как ижевчане отмечают масленицу Фото: Алена Селезнева

как ижевчане отмечают масленицуФото: Алена Селезнева

обычные блины самые популярные Фото: Алена Селезнева

обычные блины самые популярныеФото: Алена Селезнева

любимая начинка для блинов - варенье, сметана или мед Фото: Алена Селезнева

любимая начинка для блинов - варенье, сметана или медФото: Алена Селезнева

чаще всего блины готовят мамы Фото: Алена Селезнева

чаще всего блины готовят мамыФото: Алена Селезнева

за раз ижевчане съедают 2-4 блина Фото: Алена Селезнева

за раз ижевчане съедают 2-4 блинаФото: Алена Селезнева

практически у половины ижевчан есть блинная сковорода Фото: Алена Селезнева

практически у половины ижевчан есть блинная сковородаФото: Алена Селезнева

отчасти ижевчане похудели во время Масленицы Фото: Алена Селезнева

отчасти ижевчане похудели во время МасленицыФото: Алена Селезнева

испечь блины на всю семью можно за 160 рублей Фото: Алена Селезнева

испечь блины на всю семью можно за 160 рублейФото: Алена Селезнева

ИСТОЧНИК KP.RU

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