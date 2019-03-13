Город в цифрах: какие блины предпочитают ижевчане
Несколько дней назад ижевчане шумно отметили Масленицу. Самый большой праздник прошел на ипподроме. Люди забыли о диете и наелись блинов на год вперед. Рассказываем, какие блины больше всего любят в нашем городе и насколько поправились ижевчане за Масленицу.
как ижевчане отмечают масленицуФото: Алена Селезнева
обычные блины самые популярныеФото: Алена Селезнева
любимая начинка для блинов - варенье, сметана или медФото: Алена Селезнева
чаще всего блины готовят мамыФото: Алена Селезнева
за раз ижевчане съедают 2-4 блинаФото: Алена Селезнева
практически у половины ижевчан есть блинная сковородаФото: Алена Селезнева
отчасти ижевчане похудели во время МасленицыФото: Алена Селезнева
испечь блины на всю семью можно за 160 рублейФото: Алена Селезнева
ИСТОЧНИК KP.RU
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