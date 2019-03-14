Утро в Ижевске: создание "суперМУПов", тестирование новенького автобуса и штрафы за превышение скорости

Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 марта, четверг. Сегодня синоптики обещают небольшой снег и переменную облачность. Температура воздуха -3..+1 градус, ветер западный, 3-6 м/с. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

-Деятельность коллекторов проверят в Удмуртии. Все потому что житель Ижевска пожаловался на их деятельность. Подробности истории.

-Алину Загитову вновь показали по японскому ТВ! В сюжете она рассказывает интересные факты о номере "Кармен".

-Новая поликлиника №4 в Ленинском районе Ижевска готова к открытию! Когда начнет работать учреждение, читайте по ссылке.

-В Ижевске планируется создать "суперМУП". Что это такое объяснил глава города Олег Бекмеметьев.

-Горе-охотники попались на уловки Минприроды Удмуртии! Теперь им грозит наказание. Подробности истории.

-Внимание! В Ижевске зазвучат сирены. Когда это будет читайте по ссылке.

-Помните банду наркоторговцев из 16 человек? Вчера суд вынес им приговор.

Далее с подробностями:

Новый автобус начал курсировать по Ижевску

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

В Ижевске с 13 марта по маршруту №40 начал курсировать новый автобус на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев (продолжение).

Введение штрафа за превышение скорости

Фото: Архив

В Ижевске после совещания по вопросам безопасности в ПФО глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам о введении штрафа за превышение скорости (продолжение).

Сложная дорожная ситуация на Воткинском шоссе

Фото: пресс-служба ИПОПАТ

В Ижевске, 13 марта усугубилась дорожная ситуация на участке от Воткинского шоссе до РКБ №1. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ (продолжение).