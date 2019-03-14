Утро в Ижевске: создание "суперМУПов", тестирование новенького автобуса и штрафы за превышение скорости
Доброе утро, Ижевск! На календаре 14 марта, четверг. Сегодня синоптики обещают небольшой снег и переменную облачность. Температура воздуха -3..+1 градус, ветер западный, 3-6 м/с. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:
-Деятельность коллекторов проверят в Удмуртии. Все потому что житель Ижевска пожаловался на их деятельность. Подробности истории.
-Алину Загитову вновь показали по японскому ТВ! В сюжете она рассказывает интересные факты о номере "Кармен".
-Новая поликлиника №4 в Ленинском районе Ижевска готова к открытию! Когда начнет работать учреждение, читайте по ссылке.
-В Ижевске планируется создать "суперМУП". Что это такое объяснил глава города Олег Бекмеметьев.
-Горе-охотники попались на уловки Минприроды Удмуртии! Теперь им грозит наказание. Подробности истории.
-Внимание! В Ижевске зазвучат сирены. Когда это будет читайте по ссылке.
-Помните банду наркоторговцев из 16 человек? Вчера суд вынес им приговор.
Далее с подробностями:
Новый автобус начал курсировать по Ижевску
Фото: пресс-служба ИПОПАТ
В Ижевске с 13 марта по маршруту №40 начал курсировать новый автобус на газомоторном топливе. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев (продолжение).
Введение штрафа за превышение скорости
Фото: Архив
В Ижевске после совещания по вопросам безопасности в ПФО глава ГИБДД Михаил Черников рассказал журналистам о введении штрафа за превышение скорости (продолжение).
Сложная дорожная ситуация на Воткинском шоссе
Фото: пресс-служба ИПОПАТ
В Ижевске, 13 марта усугубилась дорожная ситуация на участке от Воткинского шоссе до РКБ №1. Об этом сообщает пресс-служба ИПОПАТ (продолжение).
ИСТОЧНИК KP.RU
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