2019-03-14T07:33:59+03:00
Общество

14 фото прекрасного утреннего тумана в Ижевске

"Комсомолка" собрала для вас фоторепортаж
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Юрий ЛуговскихФото: Юрий Луговских
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Весна в Ижевске не перестает удивлять горожан! Вот и 14 марта, в четверг, весь город погрузился в туман. Мы собрали для вас 14 прекрасных фото тумана. Смотрим, наслаждаемся и настраиваемся на рабочий день!

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Юрий Луговских

Фото: Юрий Луговских

Фото: Ирина Шайдуллина

Фото: Ирина Шайдуллина

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Юрий Луговских

Фото: Юрий Луговских

Фото: Юрий Луговских

Фото: Юрий Луговских

Фото: Игорь Бобров

Фото: Игорь Бобров

Фото: Юрий Луговских

Фото: Юрий Луговских

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Ульяна Колмогорова

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Алена Селезнева

Фото: Юрий Луговских

Фото: Юрий Луговских

ИСТОЧНИК KP.RU

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