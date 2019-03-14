14 фото прекрасного утреннего тумана в Ижевске
"Комсомолка" собрала для вас фоторепортаж
Фото: Юрий Луговских
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Весна в Ижевске не перестает удивлять горожан! Вот и 14 марта, в четверг, весь город погрузился в туман. Мы собрали для вас 14 прекрасных фото тумана. Смотрим, наслаждаемся и настраиваемся на рабочий день!
Фото: Ульяна Колмогорова
Фото: Ульяна Колмогорова
Фото: Юрий Луговских
Фото: Ирина Шайдуллина
Фото: Ульяна Колмогорова
Фото: Юрий Луговских
Фото: Юрий Луговских
Фото: Игорь Бобров
Фото: Юрий Луговских
Фото: Ульяна Колмогорова
Фото: Алена Селезнева
Фото: Алена Селезнева
Фото: Юрий Луговских
ИСТОЧНИК KP.RU
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