Утро в Ижевске: глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск», роковая врачебная ошибка и реконструкция центральной площади

Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 15 марта, конец рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, температура 0...-2 °С. На дорогах гололедица, будьте осторожны. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Певица Виктория Дайнеко приедет в Ижевск (Подробнее)

- Как изменились цены в Удмуртии с 4 по 11 марта (Подробнее)

- К декабрю 2019 года в Ижевске разработают новую транспортную схему (Подробнее)

- В Удмуртии разыскивают подростка из детского дома (Подробнее)

- 60-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу старинной иконы (Подробнее)

- Второй Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой состоится в Удмуртии (Подробнее)

- При столкновении двух автобусов в Ижевске пострадала девушка (Подробнее)

- Ведущий и бывший участник команды КВН разыскивается в Ижевске за неуплату алиментов (Подробнее)

- Биатлонист из Удмуртии победил в гонке преследования на первенстве России (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

Единственную ледовую переправу в Удмуртии закрывают

Фото: пресс-служба Сарапульского-Пассажирского Порта

В Удмуртии единственную ледовую переправу Сарапул - Ершовка закрывают в связи с наступлением потепления и сброса воды, чтобы машины не провалились под лед. (Подробнее)

Около 100 школ и садов в Ижевске отремонтируют в 2019 году

Глава Ижевска в прямом эфиреФото: Диля Ахмадишина

В Ижевске в 2019 году отремонтируют порядка 100 школ и детских садов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM) (12+). Он назвал «топ» школ, находящихся в плохом состоянии. Это школы №5, 13, 85, 69, 52 и 88. (Подробнее)

За сезон в Ижевске вывезли почти в два раза больше снега, чем в прошлом году

Уборка снега в ИжевскеФото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске за эту зиму уже вывезено в 1,7 раза больше снега, чем в прошлый сезон. Коммунальные службы до сих пор находятся в режиме повышенной готовности – работают круглосуточно. В среднем за сутки вывозится 13 тысяч кубических метров снега. (Подробнее)

Девушка отсудила у больницы в Удмуртии, где ей поставили неверный диагноз, 500 тысяч рублей

pixabay.com

В октябре 2017 года девушка обратилась в больницу с постоянными болями внизу живота, ей назначили амбулаторное лечение. После ухудшения состояния она обратилась в больницу Ижевска, где ей сделали срочную операцию. Пока девушка находилась на лечении, ей сообщили, что она больше не сможет иметь детей. (Подробнее)

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок

Фото: allnewsplus.ru

Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок. Об этом сообщается на сайте спортивного телеканала ESPN, который четвертый год подряд составляет топ-25 самых известных спортсменок мира. (Подробнее)

На время реконструкции Центральной площади Ижевска найдут новую площадку для городских праздников

Реконструкция центральной площадиФото: Диля Ахмадишина

В Ижевске найдут новое место для проведения городских праздников, пока идет реконструкция Центральной площади. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM)(12+), праздники, скорее всего, будут отмечать на набережной. (Подробнее)

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