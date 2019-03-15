Утро в Ижевске: глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда» - Ижевск», роковая врачебная ошибка и реконструкция центральной площади
Доброе утро, Ижевск! На календаре пятница, 15 марта, конец рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, температура 0...-2 °С. На дорогах гололедица, будьте осторожны. Желаем всем хорошего дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Певица Виктория Дайнеко приедет в Ижевск (Подробнее)
- Как изменились цены в Удмуртии с 4 по 11 марта (Подробнее)
- К декабрю 2019 года в Ижевске разработают новую транспортную схему (Подробнее)
- В Удмуртии разыскивают подростка из детского дома (Подробнее)
- 60-летнего жителя Удмуртии задержали за кражу старинной иконы (Подробнее)
- Второй Международный лыжный марафон имени Галины Кулаковой состоится в Удмуртии (Подробнее)
- При столкновении двух автобусов в Ижевске пострадала девушка (Подробнее)
- Ведущий и бывший участник команды КВН разыскивается в Ижевске за неуплату алиментов (Подробнее)
- Биатлонист из Удмуртии победил в гонке преследования на первенстве России (Подробнее)
А теперь к главным новостям:
Единственную ледовую переправу в Удмуртии закрывают
Фото: пресс-служба Сарапульского-Пассажирского Порта
В Удмуртии единственную ледовую переправу Сарапул - Ершовка закрывают в связи с наступлением потепления и сброса воды, чтобы машины не провалились под лед. (Подробнее)
Около 100 школ и садов в Ижевске отремонтируют в 2019 году
Глава Ижевска в прямом эфиреФото: Диля Ахмадишина
В Ижевске в 2019 году отремонтируют порядка 100 школ и детских садов. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM) (12+). Он назвал «топ» школ, находящихся в плохом состоянии. Это школы №5, 13, 85, 69, 52 и 88. (Подробнее)
За сезон в Ижевске вывезли почти в два раза больше снега, чем в прошлом году
Уборка снега в ИжевскеФото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске за эту зиму уже вывезено в 1,7 раза больше снега, чем в прошлый сезон. Коммунальные службы до сих пор находятся в режиме повышенной готовности – работают круглосуточно. В среднем за сутки вывозится 13 тысяч кубических метров снега. (Подробнее)
Девушка отсудила у больницы в Удмуртии, где ей поставили неверный диагноз, 500 тысяч рублей
pixabay.com
В октябре 2017 года девушка обратилась в больницу с постоянными болями внизу живота, ей назначили амбулаторное лечение. После ухудшения состояния она обратилась в больницу Ижевска, где ей сделали срочную операцию. Пока девушка находилась на лечении, ей сообщили, что она больше не сможет иметь детей. (Подробнее)
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок
Фото: allnewsplus.ru
Олимпийская чемпионка 2018 года фигуристка Алина Загитова вошла в топ-25 самых известных спортсменок. Об этом сообщается на сайте спортивного телеканала ESPN, который четвертый год подряд составляет топ-25 самых известных спортсменок мира. (Подробнее)
На время реконструкции Центральной площади Ижевска найдут новую площадку для городских праздников
Реконструкция центральной площадиФото: Диля Ахмадишина
В Ижевске найдут новое место для проведения городских праздников, пока идет реконструкция Центральной площади. Как сообщил глава города Олег Бекмеметьев во время прямого эфира на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107.6 FM)(12+), праздники, скорее всего, будут отмечать на набережной. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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