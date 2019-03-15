2019-03-15T13:54:12+03:00
Общество

Более 450 млн. руб. дополнительно получил Глазов благодаря ЧМЗ в 2018 году

Средства были направлены на поддержку социально-значимых объектов и ремонт дорог
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Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ), входящий в Топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», активно участвовал в развитии и благоустройстве Глазова в 2018 году. Благодаря заводу город дополнительно получил более 450 млн рублей. В этом году предприятие продолжит участвовать в развитии Глазова. Как рассказал гендиректор предприятия Денис Анищук, завод заинтересован в повышении качества жизни горожан, а также в создании комфортной и безопасной городской среды.

Гендиректор предприятия Денис Анищук

Гендиректор предприятия Денис Анищук

Так, в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом» и правительством Удмуртии в городе профинансирован масштабный ремонт дорог, на это было потрачено 422 млн руб. Кроме того, предприятия контура Госкорпорации «Росатом» реализовали в Глазове социально-значимые проекты на сумму более 34 млн. руб. Деньги были направлены на ремонт банно-прачечного комплекса дачи «Искра», установку 11 детских игровых комплексов и 5 спортплощадок в рамках программы «Мой дом. Мой двор. Моя семья». Также на эти средства Глазов приобрел новую сцену для проведения общегородских мероприятий.

Сейчас утверждается перечень мероприятий на 2019 год. Совместно с городом, по словам Дениса Анищука, уже намечен ряд важных проектов, которые могли бы быть профинансированы в рамках Соглашения.

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- Помимо традиционной поддержки школ и детских садов, рассчитываем, что удастся направить средства на строительство стадионов школ №8, 15, ФМЛ требуется переход, который соединил бы 2 здания лицея, чтобы ребята не бегали по улице раздетые из одного здания в другое. С министром здравоохранения обсуждали вопросы поддержки нашего медицинского техникума. С точки зрения подготовки специалистов, особенно зуботехников, это важное для Удмуртии учебное заведение. Его выпускники востребованы на рынке. Но условия, в которых студенты живут, обучаются, совсем скудные.

Кроме того, по словам гендиректора ЧМЗ, в планах на 2019 год включить в реализацию соглашения ремонт двух улиц – Революции и Молодой Гвардии, а также привести в порядок городские тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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