Звонок с того света, женщина в зеркале и шумный домовой: ижевчане поделились жуткими историями

Кто из нас не любил в детстве послушать жуткие истории и немного попугаться? Да и сейчас, став старше, многие не отказывают себе в удовольствии посмотреть страшный фильм. Но и в нашей жизни происходит много загадочного, необъяснимого и порой пугающего. Мы собрали истории ижевчан, которые утверждают, что столкнулись со сверхъестественным.

ЗВОНОК…С ТОГО СВЕТА?

Жутковатая история произошла в Ижевске несколько лет назад. О ней нам рассказала ижевчанка Зульфия Гарифуллина.

Фото: Миргалимова Эльмира

- Я тогда жила на улице Одесской. Через пару частных домов от меня жила старенькая бабушка, и вот как говорится «ничто не вечно под луной» - бабушка умерла. После ее смерти, буквально через пару дней, в отделение полиции поступил звонок, в трубке они услышали детский голос со словами: «Помогите!». Вызов был на тот самый адрес. Сотрудники выехали на место, но в доме они, естественно, никого не обнаружили, а на столе просто лежала телефонная трубка, а в ней гудки… Неизвестно, что это было.

«СМОТРЮ В ЗЕРКАЛО, А ТАМ – НЕ Я!»

Есть такая примета - когда в доме умирает человек, завешивают зеркала. Это делают для того, чтобы душа умершего не осталась в зеркале.

- Мои знакомые – семейная пара, без вредных привычек - снимали квартиру, расположенную по улице Ленина. Большая, комфортная, трёхкомнатная квартира. Первое время все было хорошо, но скоро после переезда начались странности…

Началось все с ванны – в ней резко гас свет.

- Знакомый принимал душ, когда свет выключился. При этом в квартире он был один, а выключатель находился вне ванной. И это только начало. Вскоре его супруга, Анна, собиралась по делам и наводила марафет перед зеркалом. Её муж уже ждал ее внизу, у подъезда. Раздался телефонный звонок, а в трубке тишина. Телефон располагался, наверное, как у всех напротив зеркала. «Алло, кто это?» - спросила Анна и, не услышав ответа, положила трубку. Но телефон зазвонил вновь. «В трубке – тишина. Я бросила взгляд на зеркало и ужаснулась – там была не я, с отражения на меня смотрела какая-то другая женщина!» - рассказывала мне Анна.

Фото: pixabay.com

Оказалось, что много лет назад в этом доме умерла женщина – ее утопили в собственной ванне. Тут подумаешь и об освещении квартиры, да и вообще о переезде», - делится Юсупов Рустам, который вспомнил эту историю.

ДОМОВЫЕ НЕ СПЯТ

Истории с домовыми или барабашками, которые любят пошалить, можно услышать практически от каждого, но, благо, мало кто с ними сталкивался в реальности. А кто не сталкивался, то вот вам пример того, что эти встречи не всегда бывают приятными.

Фото: Миргалимова Эльмира

- Семья моей старшей сестры раньше жила в одном доме у нас за посадкой в районе Татарбазара. И мы, тогда еще компания молодых ребят, отправились на сабантуй (ежегодный татарский и Народный татарский и башкирский праздник окончания весенних полевых работ – прим. ред.). Мой папа был не из робкого десятка, поэтому он без всяких задних мыслей согласился переночевать в их доме. По словам папы, все началось с кухни, где что-то упало. «Бывает», - подумал он тогда. Но звуки продолжились – на кухне посыпались тарелки, которые упали все разом со стола с таким грохотом, что мой папа изрядно перепугался. Естественно, в мистику он вообще не верил, поэтому подумал, что в доме кто-то есть.

Убедившись, что никого нет, он лег спать, но тут кто-то начал тянуть с него одеяло...

- Папин лайфхак: когда происходит чертовщина, всегда надо материться. Такие сущности не любят мат, - всегда говорил мне он. В итоге, он прибежал к нам домой в 4 часа утра и всеми силами уговаривал мою сестру продать злосчастный дом, - рассказывает ижевчанка Миргалимова Фанзия.

Еще одна история, связанная с этим злополучным местом на улице Севастопольская.

- Было это около 20 лет назад. Я пришла в гости к своей сестре на ту же квартиру, где годом ранее ночевал мой папа, естественно мы к этому моменту все уже забыли его историю с перемещением предметов и ломанием посуды, ибо тогда мы думали, что наш папа-великий фантазер. Мы уселись за стол, а моя маленькая племянница, которой на тот момент было всего три года играла в другой комнате. Мы позвали ее к себе, но она сказала нам то, от чего мы с сестрой покрылись «гусиной кожей»: «Меня там дедушка зовет играть с собой», - заявила она. В доме никого не было кроме нас, дедушек уж точно… А позже выяснилось, что в подвале дома, где они жили, нашли окровавленный нож – по слухам, им убили живущего там ранее дедушку… После этого мои родственники сразу же переехали из квартиры с нехорошей историей.

МУЗЫКА НЕ УМИРАЕТ

А эта история случилась с автором этой статьи. Считается, что душа человека после его смерти бродит по нашему миру еще 40 дней, обходя самые важные для нее места. Многие люди, потерявшие близких, признавались в том, что во снах видели, как умерший в этот день прощается с ними, говорит о том, что уходит навсегда. Немало людей также утверждало, что после 40 дней смерти они перестают чувствовать присутствие умершего рядом: больше не слышно шагов и вздохов, не чувствуется запах человека. После смерти моего дедушки на тот момент прошло всего пару дней. Я тогда жила в двухэтажном частном доме, в котором сразу же после его смерти стали происходить странности, например, любимые часы, которые он носил практически всю свою жизнь просто остановились и перестали работать при всем нашем желании их починить. Но самая главная странность случилось где-то на пятый день после его похорон, когда мы с мамой сидели на втором этаже дома. Внизу заиграла гармонь, которая раньше принадлежала деду. При этом инструмент находился в чехле, который его защищал – он просто не должен был начать играть. Да и в комнате никого не было.

Дед в последние дни был уже не в состоянии играть на нем. Обычная гармонь, которая заиграла в темной и пустой комнате. Нам было жутко, мы не стали спускаться вниз. А на утро мы обнаружили, что гармонь открыта, как будто бы на ней кто-то играл…