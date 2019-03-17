Фоторепортаж: в Ижевск пришла «Крымская весна»
17 марта в Ижевске наступила «крымская весна»: в парке им.Кирова состоялся фестиваль, посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией.
Организаторы соорудили настоящий мост, пройдя по которому гости смогли оказаться на пляжах Крыма с шезлонгами.
ФОТО: Диля Ахмадишина
ФОТО: Диля Ахмадишина
ФОТО: Диля Ахмадишина
Гостей развлекали аниматоры, которые устроили конкурсы с розыгрышем призов.
ФОТО: Диля Ахмадишина
Настоящим гвоздем программы стала певица Виктория Дайнеко. Кроме того, гостей радовала дискотека «Эктоника», выступление Богдана Анфиногенова, Арины Петровой и Александры Мукановой.
ФОТО: Диля Ахмадишина
ИСТОЧНИК KP.RU
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