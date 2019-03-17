Фоторепортаж: в Ижевск пришла «Крымская весна»

"Зимой мужчины просят откопать машину за деньги, женщины ни разу не предлагали". Откровения дворника с 30-летним стажем

Женщина, полжизни не расстающаяся с метлой и лопатой, поделилась с журналистом "КП-Самара" историями из своей рабочей "тридцатилетки"