2019-03-17T16:50:20+03:00
Общество

Фоторепортаж: в Ижевск пришла «Крымская весна»

На мероприятии выступила Виктория Дайнеко
Анастасия Волкова
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ФОТО: Диля АхмадишинаФОТО: Диля Ахмадишина
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17 марта в Ижевске наступила «крымская весна»: в парке им.Кирова состоялся фестиваль, посвященный 5-летию воссоединения Крыма с Россией.

Организаторы соорудили настоящий мост, пройдя по которому гости смогли оказаться на пляжах Крыма с шезлонгами.

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

Гостей развлекали аниматоры, которые устроили конкурсы с розыгрышем призов.

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

Настоящим гвоздем программы стала певица Виктория Дайнеко. Кроме того, гостей радовала дискотека «Эктоника», выступление Богдана Анфиногенова, Арины Петровой и Александры Мукановой.

ФОТО: Диля Ахмадишина

ФОТО: Диля Ахмадишина

ИСТОЧНИК KP.RU

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