Утро в Ижевске: суд над виновницей пожара, замерзающие коровы и оружие в домах горожан
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 18 марта. Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, температура +3..+5°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:
«В какие-то моменты становится больно»: Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поделилась своими переживаниями (Подробнее)
Юношеская сборная из Удмуртии заняла второе место в эстафете в Токсово (Подробнее)
В Удмуртии продолжаются поиски 14-летнего подростка (Подробнее)
Ижевчанки тратят на салоны красоты 3700 рублей в месяц (Подробнее)
В домах ижевчан хранится более 22 тысяч единиц оружия (Подробнее)
Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой в эстафетной гонке на чемпионате мира (Подробнее)
Более 2400 жителей Удмуртии находятся под административным надзором (Подробнее)
А теперь к главным новостям:
График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменится с 1 апреля
График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменитсяФото: Архив КП
В частном секторе Ижевске с 1 апреля изменится график вывоза мусора. Это произойдет в связи с подтоплениями: на некоторые улицы не смогут проехать мусоровозы. (Подробнее)
Женщину из Удмуртии, по вине которой в пожаре погибли четыре человека, будут судить
Фото: администрация Сарапула
В Удмуртии будут судить женщину, по вине которой сгорел многоквартирный дом, и погибли четыре человека. Причиной пожара явился непотушенный окурок, который оставила 33-летняя жительница Сарапула. (Подробнее)
На дорогах Ижевска начались работы по устранению ям
В Ижевске начался ремонт дорогФото: Сергей ГРАЧЕВ
В Ижевске начались работы по устранению ям на дорогах. Они выполняются подрядными организациями в рамках контрактов на содержание дорог. Уже составлен перечень проблемных участков и график устранения дефектов асфальта. (Подробнее)
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу «Чемпионы на льду»
Фото: instagram.com/azagitova
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Шоу состоится 20 апреля в Краснодаре. (Подробнее)
В Удмуртии всю зиму животные жили в заброшенном амбаре
Фото:Ольга Абрамова
14 марта, в соцсетях появился пост, в котором сообщалось о том, что в Балезинском районе Удмуртии в заброшенном амбаре всю зиму жили животные. Некоторые из них даже погибли от холода. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с непозволительным содержанием животных. (Подробнее)
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ИСТОЧНИК KP.RU
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