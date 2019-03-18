Утро в Ижевске: суд над виновницей пожара, замерзающие коровы и оружие в домах горожан

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 18 марта. Сегодня днем ожидается переменная облачность, возможен небольшой снег, температура +3..+5°С. Желаем всем хорошего дня, удачного начала рабочей недели и предлагаем почитать новости одной строкой:

«В какие-то моменты становится больно»: Фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева поделилась своими переживаниями (Подробнее)

Юношеская сборная из Удмуртии заняла второе место в эстафете в Токсово (Подробнее)

В Удмуртии продолжаются поиски 14-летнего подростка (Подробнее)

Ижевчанки тратят на салоны красоты 3700 рублей в месяц (Подробнее)

В домах ижевчан хранится более 22 тысяч единиц оружия (Подробнее)

Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева стала пятой в эстафетной гонке на чемпионате мира (Подробнее)

Более 2400 жителей Удмуртии находятся под административным надзором (Подробнее)

А теперь к главным новостям:

График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменится с 1 апреля

График вывоза мусора в частном секторе Ижевска изменитсяФото: Архив КП

В частном секторе Ижевске с 1 апреля изменится график вывоза мусора. Это произойдет в связи с подтоплениями: на некоторые улицы не смогут проехать мусоровозы. (Подробнее)

Женщину из Удмуртии, по вине которой в пожаре погибли четыре человека, будут судить

Фото: администрация Сарапула

В Удмуртии будут судить женщину, по вине которой сгорел многоквартирный дом, и погибли четыре человека. Причиной пожара явился непотушенный окурок, который оставила 33-летняя жительница Сарапула. (Подробнее)

На дорогах Ижевска начались работы по устранению ям

В Ижевске начался ремонт дорогФото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске начались работы по устранению ям на дорогах. Они выполняются подрядными организациями в рамках контрактов на содержание дорог. Уже составлен перечень проблемных участков и график устранения дефектов асфальта. (Подробнее)

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу «Чемпионы на льду»

Фото: instagram.com/azagitova

Фигуристка из Ижевска Алина Загитова примет участие в первом ледовом шоу своего тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Шоу состоится 20 апреля в Краснодаре. (Подробнее)

В Удмуртии всю зиму животные жили в заброшенном амбаре

Фото:Ольга Абрамова

14 марта, в соцсетях появился пост, в котором сообщалось о том, что в Балезинском районе Удмуртии в заброшенном амбаре всю зиму жили животные. Некоторые из них даже погибли от холода. Министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии Ольга Абрамова прокомментировала ситуацию с непозволительным содержанием животных. (Подробнее)

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