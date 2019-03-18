Следователям Удмуртии можно задать вопрос через «ВКонтакте»

У жителей Удмуртии теперь есть возможность задать вопрос следователям СУ СК России по республике через социальную сеть «ВКонтакте». Как сообщает пресс-служба ведомства, можно в круглосуточном режиме оставлять обращения по вопросам, которые относятся к деятельности следственного управления.

- Достаточно написать соответствующее сообщение на странице следственного управления. Обращаем внимание, что в целях более оперативного реагирования на обращения необходимо указать телефон либо электронный адрес заявителя, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что через официальную группу следственного управления также проводятся прямые линии с руководителем.