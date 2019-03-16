Итоги недели в Ижевске: судьба плавучего острова, глава города в эфире радио "КП-Ижевск" и решение суда по делу о взрыве дома на Удмуртской
Неделя была насыщенной и запоминающейся! Предлагаем вспомнить главные события:
-Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроется до 2021 года.
-МЧС по Удмуртии готовится к паводку. Когда начнутся взрывные работы на реках республики.
-В этом году в Ижевске будут благоустраивать пять скверов.
-Вот это да! Весна пришла в Ижевск...Сломанные светофоры и трамваи, а также тротуары, по которым невозможно ходить.
-20 плюшевых мишек, 11 мускулистых мужчин и искрометный юмор! Шоу «Дамские угодники» отметили в Ижевске 10-летие. Расскажем, на что готовы женщины ради игрушки и не ревнуют ли жены к поклонницам? А еще по ссылке есть большой фоторепортаж.
-Внимание! В Ижевске зазвучат сирены. Когда это будет читайте по ссылке.
-Вот это да! В Ижевске начали тестировать новенький автобус.
- Гендиректор "Корпорации Развития Удмуртии" прокомментировал ситуацию с предписаниями прокуратуры.
Далее с подробностями:
Центр одаренных детей
Фото: Сергей Грачев
Удмуртия получит 200 млн рублей на создание центра одаренных детей. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО.
Судьба плавучего острова
Фото: Архив
«Комсомолке» сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды что будет с плавучим островом.
Решение суда по делу о взрыве дома на Удмуртской
Фото: Архив
11 марта Верховный суд Удмуртии вынес окончательное решение по делу Александра Копытова. Он обвинялся во взрыве на Удмуртской, 261, который случился в ноябре 2017 года.
Коммунальные службы до сих пор работают в круглосуточном режиме
Фото: Архив
В Ижевске за нынешний зимний сезон уже вывезено в 1,7 раза больше снега, чем в прошлый сезон. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.
Ремонт соцучреждений в 2019 году
Фото: Диля Ахмадишина
В первую очередь будет проводится ремонт крыши и замена окон. Все работы должны завершить до 1 сентября 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
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