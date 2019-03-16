2019-03-16T14:46:01+03:00
Общество

Итоги недели в Ижевске: судьба плавучего острова, глава города в эфире радио "КП-Ижевск" и решение суда по делу о взрыве дома на Удмуртской

Подборка самых важных и запоминающихся событий уходящей недели
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Неделя была насыщенной и запоминающейся! Предлагаем вспомнить главные события:

-Александр Бречалов рассказал, сколько яслей откроется до 2021 года.

-МЧС по Удмуртии готовится к паводку. Когда начнутся взрывные работы на реках республики.

-В этом году в Ижевске будут благоустраивать пять скверов.

-Вот это да! Весна пришла в Ижевск...Сломанные светофоры и трамваи, а также тротуары, по которым невозможно ходить.

-20 плюшевых мишек, 11 мускулистых мужчин и искрометный юмор! Шоу «Дамские угодники» отметили в Ижевске 10-летие. Расскажем, на что готовы женщины ради игрушки и не ревнуют ли жены к поклонницам? А еще по ссылке есть большой фоторепортаж.

-Внимание! В Ижевске зазвучат сирены. Когда это будет читайте по ссылке.

-Вот это да! В Ижевске начали тестировать новенький автобус.

- Гендиректор "Корпорации Развития Удмуртии" прокомментировал ситуацию с предписаниями прокуратуры.

Далее с подробностями:

Центр одаренных детей

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Удмуртия получит 200 млн рублей на создание центра одаренных детей. Об этом рассказал глава республики Александр Бречалов на заседании совета при полномочном представителе президента России в ПФО.

Судьба плавучего острова

Фото: Архив

Фото: Архив

«Комсомолке» сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды что будет с плавучим островом.

Решение суда по делу о взрыве дома на Удмуртской

Фото: Архив

Фото: Архив

11 марта Верховный суд Удмуртии вынес окончательное решение по делу Александра Копытова. Он обвинялся во взрыве на Удмуртской, 261, который случился в ноябре 2017 года.

Коммунальные службы до сих пор работают в круглосуточном режиме

Фото: Архив

Фото: Архив

В Ижевске за нынешний зимний сезон уже вывезено в 1,7 раза больше снега, чем в прошлый сезон. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев.

Ремонт соцучреждений в 2019 году

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

В первую очередь будет проводится ремонт крыши и замена окон. Все работы должны завершить до 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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