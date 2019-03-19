Утро в Ижевске: первый случай заражения корью, мнение главы Удмуртии об уборке снега и смерть ветерана «Ижстали» Виктора Кутергина

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 19 марта, вторник. В городе сегодня будет облачно, без осадков. Днем до +4 градусов. Мы надеемся, что день вы начнете бодро и с хорошим настроением. Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

С 1 по 17 марта 2019 года в Удмуртии сотрудниками ГИБДД было выявлено 332 пьяных водителя (подробнее)

Лже-целительница сняла порчу с ижевчанки почти за миллион рублей (подробнее)

20-летнего жителя Удмуртии задержали за изнасилование девочек (подробнее)

Биатлонисты из Удмуртии заняли второе место на чемпионате России (подробнее)

На набережной Ижевска найден труп человека (подробнее)

97 населенным пунктам в Удмуртии пересчитают плату за вывоз мусора из-за непроезжих дорог (подробнее)

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«ПРОВАЛЬНЫЙ СЕЗОН УБОРКИ СНЕГА»

Глава Удмуртии Александр Бречалов 18 марта, в понедельник, на аппаратном совещании обсудил проблемы уборки снега в Ижевске.

- Ижевск провалил сезон уборки снега. Не бывает так, что дороги чистили хорошо, тротуары неплохо, а во дворах управляющие компании ничего сделать не могут. Это все наша ответственность, - заявил Александр Бречалов (подробнее)

Фото: Диля Ахмадишина

ПЕРВЫЙ СЛУЧАЙ

В Удмуртии зафиксирован первый случай заболевания корью в 2019 году. Как утверждают медики, корь была «привозная», о вспышке заболеваемости в Удмуртии речи пока нет. В прошлом году в республике отмечалось семь случаев заражения, и они также имели завозной характер (подробнее)

Фото: Сергей Грачев

СМЕРТЬ ВИКТОРА КУТЕРГИНА

Выдающийся советский хоккеист, мастер спорта Виктор Кутергин скончался 17 марта на 67-м году жизни. Печальное известие сообщила пресс-служба ижевского хоккейного клуба. Два чемпионата в Высшей лиге СССР он провел в составе «Ижстали», по праву считаясь лучшим бомбардиром ижевской команды (подробнее)